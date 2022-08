Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Peloton Studios sont des espaces dédiés à Londres et à New York qui offrent non seulement aux membres et aux non-membres de Peloton la possibilité de participer à des cours Peloton en direct, mais qui font également office de studios de diffusion pour filmer le contenu que vous voyez sur votre appareil de fitness Peloton à la maison.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les studios Peloton de Londres et de New York, sur la façon de réserver un cours et sur les installations offertes par ces deux espaces.

Peloton

Le Peloton Studios London ouvre officiellement ses portes aux membres le 19 août 2022. Il est situé au 11 Floral Street, à Covent Garden, à Londres.

Le Peloton Studios London occupe 30 000 m² et a commencé à diffuser des cours en direct au Royaume-Uni et en Allemagne à la fin de l'année 2021. Il y a trois salles pour les cours, notamment un studio Bike, un studio Tread et un studio Flex pour les cours de force et de cardio. Le studio Cycle peut accueillir 24 membres et le studio Tread peut accueillir 14 membres.

Il y a également un salon pour les membres de Peloton, où ils peuvent se rencontrer et se réunir, ainsi qu'un bar à jus. Pocket-lint a visité les studios de Londres et a constaté que c'est un bel espace avec beaucoup de lumière naturelle et que les installations sont magnifiques.

Les vestiaires comprennent des vestiaires non mixtes avec cinq cabines, 19 salles de douche, des serviettes gratuites, des produits de soin Malin et Goetz, des sèche-cheveux Dyson et des casiers à combinateurs sans clé. Des chaussures de cyclisme en salle sont également disponibles dans une gamme de tailles allant du 36 au 48.

Les membres et les non-membres peuvent suivre des cours les vendredi, samedi et dimanche au studio de Londres, tandis que les lundis à jeudis sont réservés à l'équipe de production pour produire des cours sans public.

Les cours peuvent être réservés jusqu'à 14 jours à l'avance. Vous pouvez consulter le programme et les cours disponibles sur le site web de Peloton Studios. Vous devez avoir acheté un billet PSL Experience Ticket - qui coûte 25 £ et dure 60 jours - pour réserver un cours.

Les Studios de Londres comptent 18 instructeurs. Parmi eux, Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan et Tobias Heinze.

Pour réserver un cours, suivez les étapes ci-dessous.

Visitez https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule Tapez sur "Acheter des crédits" et achetez un billet pour l'expérience PSL. Puis tapez sur "Find a Class" (Trouver un cours) Sélectionnez "London Studio". Faites défiler les cours disponibles. S'il est possible de réserver, vous verrez un bouton "Réserver" sur la droite. Tapez sur "Réserver". Suivez le reste des instructions.

Peloton

Le nouveau Peloton Studios New York est situé au 370 10th Avenue, New York, NY 10001. Il est situé entre la 32e et la 33e rue. Avant le déménagement, le Peloton Studios New York était situé sur la 23e rue dans le quartier de Chelsea. Il rouvrira ses portes le 19 août 2022, comme les studios de Londres.

Les Peloton Studios New York comptent quatre studios dans un espace de 35 000 pieds carrés : un studio de cyclisme, un studio de course, un studio de yoga et un studio de musculation. Le Cycle Studio peut accueillir 39 membres, le Tread Studio 16, le Yoga Studio 7 et le Strength Studio 6.

Il n'y a pas de bar à jus de fruits aux Peloton Studios de New York, comme à Londres, mais uniquement de la nourriture à emporter. Il y a cependant un grand vestiaire, de nombreuses toilettes et des casiers avec des serrures intégrées. La location de chaussures est également gratuite.

Comme pour les Peloton Studios de Londres, les membres et les non-membres peuvent réserver des cours du vendredi au dimanche. Les lundis et jeudis sont réservés à la production de cours sans public.

Les cours peuvent être réservés jusqu'à six semaines à l'avance sur le site de New York. Comme à Londres, vous devrez avoir acheté un billet PSNY Experience Ticket - qui coûte 35 dollars et dure 60 jours - pour réserver un cours.

Meilleures offres Garmin Black Friday et Cyber Monday 2021 : remises Fenix, Forerunner et Venu Par Chris Hall · 29 Novembre 2021 Il y a des offres sur Forerunner, Fenix et dautres modèles Garmin ce Black Friday, jusquau Cyber Monday.

Le site Peloton Studios de New York compte plus de 35 instructeurs. Parmi eux figurent Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela et Tunde Oyeneyin.

Pour réserver un cours, suivez les étapes ci-dessous.

Visitez https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule Cliquez sur "Acheter des crédits" et achetez un billet pour l'expérience PSNY. Puis tapez sur "Find a Class" (Trouver un cours) Sélectionnez "New York Studio". Faites défiler les cours disponibles. S'il est possible de le réserver, vous verrez un bouton "Réserver" sur la droite. Tapez sur "Réserver". Suivez le reste des instructions.

Vous devrez signer une décharge lorsque vous vous rendrez au Peloton Studios London ou au Peloton Studios New York.

Il est recommandé d'arriver aux Peloton Studios London ou aux Peloton Studios New York 1 heure et 45 minutes avant votre cours.

Écrit par Britta O'Boyle.