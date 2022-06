Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Peloton a annoncé que son studio de Londres - qui a ouvert ses portes à Covent Garden en septembre 2021 - sera ouvert aux membres à partir de la fin de l'été 2022.

Le Peloton Studios London a commencé à diffuser du contenu britannique et allemand en direct à la fin de l'année dernière, mais l'espace de 30 000 pieds carrés sera ouvert aux 7 millions de membres de la société dans quelques mois.

Lorsqu'il sera ouvert au public, les membres et les non-membres pourront suivre des cours les vendredi, samedi et dimanche au London Studio, tandis que du lundi au jeudi, l'équipe de production pourra produire des cours sans public.

Le Peloton Studios London propose trois salles de cours au total : un studio de vélo, un studio de marche et un studio Flex pour les cours de musculation et de cardio. Le studio de vélo peut accueillir 24 membres et le studio Tread peut accueillir 14 membres.

Il y a également un salon pour les membres de Peloton où ils peuvent se rencontrer et se réunir, ainsi qu'un bar à jus.

Les vestiaires comprennent des vestiaires non mixtes avec cinq cabines d'essayage, 19 salles de douche, des serviettes gratuites, des produits de soins de la peau Malin et Goetz, des sèche-cheveux Dyson et des casiers à combinateurs sans clé. Des chaussures de cyclisme en salle sont également disponibles dans une gamme de tailles allant du 36 au 48.

Peloton n'a pas précisé quand les Studios London seront ouverts aux membres, si ce n'est à la fin de l'été, mais nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, vous pouvez feuilleter la galerie en haut de cet article pour voir à quoi ressemble le Peloton London Studio.

Écrit par Britta O'Boyle.