Peloton confirme qu'il travaille sur un rameur.

(Pocket-lint) - Peloton a confirmé qu'elle travaillait effectivement sur un rameur, mettant fin à des mois de rumeurs selon lesquelles elle s'apprêterait à investir un nouvel espace dans le monde des appareils de fitness.

La mise à jour est intervenue lors de la journée de rentrée de Peloton pour 2022, une sorte de célébration annuelle de sa communauté et une mise à jour de ses projets pour l'année à venir, et les choses restent assez brèves :

"Nous sommes G[row]ing : Les rumeurs sont vraies - Peloton apportera sa meilleure expérience de fitness au monde de l'aviron ! En combinant le cardio et la force, Peloton est ravi d'ajouter cet entraînement complet du corps à son arsenal de contenus et de développer son portefeuille de fitness connecté avec encore plus d'options pour des expériences d'entraînement engageantes et stimulantes."

Donc, tout ce que nous savons vraiment pour le moment, c'est qu'un rameur est à venir, mais nous n'avons aucune information sur un calendrier pour savoir quand nous pourrions nous attendre à ce que la machine soit disponible.

Une autre grande question, comme pour tout le matériel de Peloton, est de savoir combien il coûtera. Étant donné que son vélo est l'une des options les plus chères du marché, on peut imaginer qu'il ne sera pas bon marché du tout.

Nous avons essayé un autre rameur intelligent, Hydrow, à la fin de l'année dernière et nous avons été convaincus du potentiel d'un appareil intelligent dans ce domaine, même s'il s'agit d'un autre appareil très encombrant pour lequel il faut trouver un emplacement (bien plus grand qu'un vélo d'appartement).

Cela signifie qu'il y a une concurrence existante pour mesurer le rameur de Peloton lorsque nous aurons plus d'informations à son sujet, mais jusqu'à ce qu'une révélation plus détaillée soit faite, nous devrons attendre plus de détails.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Chris Hall.