(Pocket-lint) - Peloton a annoncé Guide - une caméra connectée à la télévision conçue pour l'entraînement en force - en novembre 2021 et maintenant la société a annoncé sa disponibilité au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Peloton Guide est conçu pour offrir aux personnes intéressées par l'entraînement en force la même expérience immersive que Peloton offre à travers ses produits Bike, Bike+ et Tread.

Il existe un certain nombre de fonctionnalités à bord, y compris le suivi des mouvements, qui est votre partenaire de responsabilité. Il apparaîtra en classe et vous encouragera à terminer vos exercices et à ne pas baisser vos poids ou arrêter de vous accroupir avant que vos répétitions ne soient terminées.

Le Movement Tracker comprend des centaines de mouvements et leurs variations, tandis que la bibliothèque de classes Peloton a une gamme qui lui est compatible. Il saura si vous faites des sauts avec écart au lieu de vous accroupir par exemple, donc pas de triche.

Il existe également une fonctionnalité appelée Self Mode qui vous permet de vous voir à côté de l'instructeur pour vérifier votre formulaire, et les détails du mouvement vous permettent de rechercher un mouvement si vous n'êtes pas sûr avant de le faire. L'activité corporelle, quant à elle, examine l'historique de vos entraînements et met en évidence les groupes musculaires que vous avez récemment travaillés.

Peloton Guide propose également un certain nombre de nouvelles classes de force et de programmes conçus pour Guide lui-même. Ceux-ci incluent Floor Bootcamp où Jess Sims et Selena Samuela apportent un entraînement cardio et musculaire dans un programme de 12 cours. Si ceux-ci ressemblent aux Bike Bootcamps, nous sommes vendus.

Peloton Guide est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie à partir du 5 avril 2022. Il commencera à 295 $ aux États-Unis et à 275 £ au Royaume-Uni. Vous devrez également vous inscrire à l'abonnement mensuel Peloton All-Access pour avoir accès à la bibliothèque de cours en direct et à la demande de l'entreprise.

Les nouveaux membres All-Access Guide uniquement bénéficieront d'un prix de lancement de 24 $/mois aux États-Unis et de 24 £/mois au Royaume-Uni pour le reste de 2022. À partir de janvier 2023, ce prix passera à 39 $/39 £ par mois. Pour les membres Peloton All-Access actuels, un guide peut être ajouté à leur adhésion sans frais supplémentaires.

Écrit par Britta O'Boyle.