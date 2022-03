Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton vous permettait déjà d'utiliser une Apple Watch avec son Bike+. Désormais, il vous est plus facile de fermer les anneaux et de surveiller votre fréquence cardiaque, quelle que soit la machine Peloton que vous possédez. La société d'équipements de fitness a annoncé une nouvelle intégration Apple Watch pour les vélos , vélos + et bandes de roulement d'origine.

Selon un blog Peloton, l'application Peloton Watch peut désormais vous avertir lorsque vous démarrez un cours sur le vélo, le vélo + ou la bande de roulement ainsi que pour les cours commencés sur l'application. Il peut enregistrer de manière proactive les entraînements et, s'il est activé, votre Apple Watch peut fonctionner comme un moniteur de fréquence cardiaque. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction Strive Score de Peloton, qui vous indique combien de temps vous avez passé à une certaine fréquence cardiaque. Cette nouvelle intégration rationalise également la journalisation des entraînements Peloton dans l'application Activité d'Apple.

Peloton

Suivez simplement les étapes ci-dessous pour tout configurer et commencer :

Téléchargez l'application Peloton sur votre appareil mobile et sur l'Apple Watch. Ouvrez l'application Peloton sur votre appareil mobile. Appuyez sur l'onglet Plus. Sélectionnez Apple Watch > Configurer > Se connecter à l'application Santé. L'application Santé devrait maintenant s'ouvrir. Accordez des autorisations. Retournez à l'application Peloton et appuyez sur Terminé. Lorsque l'application Apple Watch demande des autorisations de notification, appuyez sur Autoriser.

Auparavant, seul le Bike+ prenait en charge l'intégration d'Apple Watch via GymKit. ( Pocket-line a un guide complet ici qui explique comment cela a fonctionné.) N'oubliez pas que Peloton a déclaré que cette nouvelle intégration vous permettra de surveiller facilement votre fréquence cardiaque et de suivre les entraînements sur chaque machine Peloton, y compris Bike +.

