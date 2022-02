Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les entraînements à domicile étant plus importants que jamais, Peloton est devenu de plus en plus fort ces dernières années, s'étendant au-delà de son offre de base de vélo de spin pour intégrer des équipements de course et de musculation dans son modèle d'abonnement.

La société a maintenant lancé la bande de fréquence cardiaque Peloton - un capteur de fréquence cardiaque porté sur le bras, doté de cinq voyants LED pour vous informer visuellement de la zone de fréquence cardiaque actuelle - qui devrait remplacer la ceinture pectorale existante du moniteur de fréquence cardiaque Peloton.

Attendez, quoi, pourquoi remplacer la sangle de poitrine ? Eh bien, beaucoup de gens n'aiment pas porter des bandes de poitrine en raison du confort. Cependant, la précision des sangles de poitrine, qui utilisent des impulsions électriques pour mesurer, est bien supérieure à celle des capteurs optiques qui sont lents à s'adapter aux changements de rythme et souvent incohérents.

La nouvelle bande de fréquence cardiaque Peloton tombe dans ce support de capteur optique. Il manque également de technologie ANT+, donc au-delà de Bluetooth, vous ne pourrez pas le coupler avec des produits supplémentaires - probablement pour verrouiller le capteur dans le cadre du package Peleton plutôt que d'incorporer une utilisation avec des systèmes plus larges.

Cela nous semble cependant une décision étrange, car les capteurs ANT+ actuels - tels que l'excellent Polar Verity Sense - peuvent déjà être associés à Peloton Bike+ et Peloton Tread. Vraisemblablement, c'est la façon de Peloton de promouvoir sa plate-forme Strength - mais étant donné les frais généraux de 90 $ du Peloton Heart Rate Band (il n'est pas disponible en dehors des États-Unis au moment de la rédaction), c'est une grande demande.

La fonction d'éclairage LED de la zone de fréquence cardiaque est une bonne idée, même si elle est précise ou non à partir d'un capteur optique.

Écrit par Mike Lowe.