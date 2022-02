Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a de multiples fonctionnalités allant de Just Ride et Scenic Routes à la pléthore de classes proposées. Il y a aussi une fonctionnalité appelée Lanebreak, qui combine cardio et jeu - qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Peloton Lanebreak, y compris son fonctionnement et comment vous l'obtenez sur votre Peloton Bike ou Bike+ .

Peloton Lanebreak est une fonctionnalité proposée par Peloton qui s'ajoute aux fonctionnalités Just Ride et Scenic Routes dans la section « Plus » de l'interface Peloton Bike et Bike+.

Lanebreak est conçu pour être une expérience basée sur le rythme où vous devez faire correspondre et maintenir votre cadence ou votre résistance par rapport aux signaux à l'écran afin d'obtenir le score le plus élevé possible. C'est toujours un entraînement, mais c'est aussi conçu pour être un jeu.

Peloton Lanebreak a une piste virtuelle à six voies avec une roue à l'écran que vous êtes chargé de contrôler. Vous serez accueilli par des obstacles synchronisés avec le rythme de la musique et vous devrez atteindre des objectifs. Vous contrôlez la cadence avec la vitesse de vos jambes - comme d'habitude, mais lorsque vous utilisez la fonction Lanebreak, le bouton de résistance vous permet de tourner à gauche ou à droite, afin d'éviter les obstacles et de contrôler la roue.

Il existe un certain nombre de niveaux différents disponibles dans Lanebreak, allant de divers types d'entraînement comme HIIT et Intervals, à des listes de lecture spécifiques, et chaque niveau offre quatre difficultés différentes, du débutant à l'expert.

Les niveaux varient également en durée - entre cinq et 20 minutes - et il existe également différents genres musicaux, y compris des remix exclusifs de David Bowie.

Lanebreak propose également trois types de défis différents et des moyens de progresser. Ces défis incluent les micros, les flux et les disjoncteurs. Les ramassages vous permettent de gagner des points tant que vous parvenez à rester dans la voie requise. Les flux se concentrent sur la cadence en échange de points et de disjoncteurs, tout est question de production d'énergie.

La fonction Peloton Lanebreak est bonne et bien qu'il faille un peu de temps pour s'y habituer en termes de commandes la première fois que vous l'essayez, vous vous y habituerez rapidement.

Comme mentionné, il y a six voies sur la piste virtuelle et vous aurez parfois la possibilité de choisir entre deux voies différentes. La gauche sera le côté le plus facile en termes de résistance, tandis que la droite est la plus dure. Choisissez la bonne et vous obtiendrez plus de points (environ 10 de plus par flux).

Vous tournez le bouton de résistance rouge pour vous déplacer entre les voies et l'idée est de collecter autant de "Beats" que possible lorsqu'ils apparaissent dans les voies. Il y a aussi des "Breakers" qui apparaissent de temps en temps, vous obligeant à augmenter votre sortie (combinaison de cadence et de résistance) pour la recharger. Plus vous le chargez, plus vous gagnez de points. Entre les 'Beats' et les 'Breakers', il y a les 'Streams'.

Pour les 'Streams', vous devez faire correspondre et maintenir la cadence cible dans la plage spécifiée lorsque vous êtes dans un Stream. Une fois que vous avez terminé un entraînement Lanebreak et gagné des points pour les Beats, Breakers et Streams que vous collectez, vous vous retrouverez dans le classement mondial pour le niveau et la difficulté que vous avez choisis. Vous obtenez également jusqu'à trois étoiles en fonction de vos performances au niveau. Ceci est basé sur le nombre de Beats, Streams et Breakers que vous complétez.

Dans l'ensemble, c'est très amusant et nous pouvons certainement nous voir devenir accro à essayer d'obtenir trois étoiles pour chaque entraînement Lanebreak que nous essayons.

Peloton Lanebreak est déployé pour les membres à partir du 16 février 2022. Pour y accéder, vous devez d'abord vous assurer que vous utilisez le dernier logiciel dans un pays qui prend en charge la fonctionnalité.

Vous devriez être invité à le faire lorsque vous allumez votre Bike ou Bike+.

Une fois votre vélo ou vélo + mis à jour, vous devrez vous diriger vers la section "Plus" en bas de votre écran Peloton où vous trouverez la fonction Peloton Lanebreak.

Peloton a lancé la fonctionnalité Lanebreak le 16 février 2022 pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

Écrit par Britta O'Boyle.