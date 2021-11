Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a présenté son dernier produit : Peloton Guide. La caméra connectée à la télévision marque le pas le plus audacieux de Peloton dans lentraînement en force.

Guide est une caméra connectée à la télévision qui peut afficher les entraînements et suivre vos mouvements en temps réel pour vous assurer que vous vous entraînez correctement. Il dispose également dun microphone intégré et est livré avec la bande de fréquence cardiaque Peloton récemment mise à jour de Peloton (normalement 89 $) et une télécommande.

Peloton Guide est le produit le moins cher de Peloton à ce jour. Aux États-Unis, il devrait coûter 495 $.

Alors que Peloton propose depuis longtemps déjà des cours de musculation, le guide Peloton est conçu pour offrir une expérience plus complète en utilisant ce que Peloton appelle le "mode autonome". Cela tire parti de la caméra intégrée du guide pour suivre vos mouvements et afficher votre entraînement à lécran aux côtés des instructeurs qui vous aident à voir si vous faites lentraînement correctement. Le Guide dispose également dun microphone, ce qui vous permet de lire, de mettre en pause, de rembobiner ou davancer rapidement une classe par la voix.

Vous devrez acheter et utiliser votre propre équipement dentraînement, tel que des poids et des bandes de résistance, à utiliser avec la caméra Guide.

Initialement, le Guide ne propose que des cours axés sur lentraînement en force - soit avec le poids du corps uniquement, soit avec des poids supplémentaires. Peloton a déclaré quil prévoyait dajouter un support pour plus de types dexercices au fil du temps. Il nest pas clair si le Guide proposera des cours en direct pour les entraînements de force comme il le fait pour ses produits Tread and Bike.

Guide est clairement en concurrence avec des produits comme le Tempo Move , qui coûte 495 $ et comprend des poids mais utilise notamment votre iPhone comme appareil photo.

Peloton a déclaré que les propriétaires de Guides devront souscrire à un abonnement de 12,99 $ par mois (le même prix que labonnement à lapplication uniquement de Peloton) pour utiliser le service. Cependant, si vous possédez déjà une bande de roulement ou un vélo et que vous vous abonnez à labonnement All-Access de 39 $ par mois, vous naurez pas besoin de payer plus pour utiliser un guide.

Peloton Guide sera lancé pour la première fois aux États-Unis et au Canada au "début 2022". Il arrivera également au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne dans le courant de 2022.

Étant donné que le guide Peloton est livré avec un microphone et une caméra, vous êtes probablement intéressé par la confidentialité. Eh bien, Peloton a pensé à cela et a déclaré quil y avait un couvercle de caméra intégré lorsque vous ne lutilisez pas ainsi quun interrupteur physique pour désactiver le microphone.

Consultez la page Web de Peloton pour le Guide .