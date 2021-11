Peloton a enfin ajouté un bouton pause

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton est surtout connu pour ses vélos de spin - le Bike et le Bike+ - qui sont tous deux excellents, mais bien quils offrent une multitude de fonctionnalités , il manquait une fonctionnalité clé jusquà présent : la possibilité de faire une pause.

La société américaine a annoncé dans un article de blog que lattente était terminée et que le bouton pause arrivait sur le Bike and Bike+ "pour les petits moments que vous ne pouvez pas ignorer". Le bouton arrivera également sur la bande de roulement "bientôt", mais pas tout de suite.

Le bouton de pause permettra aux utilisateurs de Peloton Bike et Bike+ de mettre en pause les entraînements à la demande en appuyant longuement sur lécran et en confirmant que vous souhaitez mettre en pause. Auparavant, les utilisateurs devaient arrêter leur entraînement, faire face à ce qui les obligeait à sarrêter, puis reprendre là où se trouvait lentraînement plutôt que là où ils lavaient laissé.

Lintroduction du bouton pause - qui se fait franchement attendre depuis longtemps - permet aux utilisateurs de tout geler jusquà ce que vous repreniez. La classe, les progrès et les métriques agrégées sarrêtent complètement. Vous perdrez votre rang dans le classement, mais vous resterez répertorié dans le classement « Ici maintenant » et cela se reflète également dans votre résumé dentraînement et votre carte de score.

Les utilisateurs seront également ravis de savoir que la pause dun cours naffecte pas votre capacité à progresser dans les programmes, les défis, les réalisations, les séquences, les jalons ou les records personnels. Le bouton de pause est maintenant déployé sur Peloton Bike et Bike+, alors assurez-vous dinstaller les mises à jour lorsque vous y êtes invité lorsque vous sautez pour votre prochaine course.