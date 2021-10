Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a quelques machines dans son portefeuille , dont deux vélos et deux tapis roulants, mais peu importe celui que vous avez chez vous, le principe est le même : sentraîner dessus en regardant linstructeur Peloton enthousiaste sur le grand écran devant de toi.

Lexpérience Peloton est cependant profonde. Il y a des fonctionnalités sur des fonctionnalités intégrées dans les machines - dont certaines ne sont pas si faciles à trouver - alors même si vous pouvez simplement sauter sur la bande de roulement et courir, ou monter sur le vélo et rouler avec les instructeurs, il y a tellement plus que des rencontres lœil pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous nous sommes penchés sur toutes ces fonctionnalités du Peloton Bike+ pour compiler cette liste de trucs et astuces qui, nous lespérons, vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Peloton Bike ou Bike+.

Pas si évident celui-là. Les cours en direct apparaissent dans le coin supérieur droit de lécran, ainsi que dans longlet Programme. Pour rejoindre un cours en direct, vous devrez vous compter ou appuyer sur rejoindre si vous êtes juste à temps ou un peu en retard.

Appuyez sur longlet Calendrier en bas de votre écran Peloton Bike/Bike+ > Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez suivre un cours en direct > Faites défiler les cours disponibles > Appuyez sur « Comptez-moi dans » ou « Rejoindre » lorsque vous avez trouvé le classe que vous aimez.

Si vous voulez voir quels cours en direct sont à venir sur Peloton Bike ou Bike+, rendez-vous sur longlet Planning en bas de lécran. Lécran qui apparaît vous montrera automatiquement tous les cours en direct pour ce jour.

Il existe un certain nombre de programmes sur le Peloton Bike et le Bike+, conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs, quil sagisse dapprendre la méthode Peloton en termes de conduite, de faire un programme de base pour renforcer votre base ou de suivre un programme de Pilates, par exemple.

Appuyez sur longlet Programmes en bas de lécran > Sélectionnez le programme que vous souhaitez démarrer. Ils varient en longueur, mais ils exigent chacun que vous fassiez un certain nombre dentraînements par semaine.

Nous avons une fonction distincte pour connecter votre Apple Watch au Peloton Bike+, mais si vous avez une Watch Series 3 ou une version ultérieure et que vous avez le Bike+, vous pouvez connecter les deux avec GymKit . Commencez une course compatible sur Peloton > Maintenez votre Apple Watch en haut de lécran près de la caméra > Appuyez sur Connecter sur votre Apple Watch > Appuyez sur Démarrer sur votre écran Peloton.

Gardez à lesprit que tous les manèges ne sont pas compatibles avec GymKit, par exemple les Bike Bootcamps et les cours de musculation ne le sont pas.

Les défis sont excellents pour rester motivé sur Peloton. Il y en a un pour lannée appelé LAnnuel, mais il y en a aussi des mensuels qui sont parfaits pour vous donner cette raison supplémentaire de monter sur le vélo, même lorsque vous pouvez penser à 20 raisons de ne pas le faire.

Appuyez sur Défis en bas de lécran > Appuyez sur "Rejoindre" pour lun des défis qui sonnent dans votre rue. Tous ceux que vous rejoindrez apparaîtront ici aussi, avec une barre de progression indiquant dans quelle mesure vous êtes sur la bonne voie pour les terminer. Vous verrez également tous les défis auxquels vous faites partie si vous faites défiler longlet Accueil.

Il existe plusieurs façons de supprimer un entraînement sur Peloton. Lun des plus rapides consiste à appuyer sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Historique dentraînement > Balayez de droite à gauche sur nimporte quel entraînement de la liste que vous souhaitez supprimer > Appuyez sur « Supprimer lentraînement ».

Vous pouvez également appuyer sur un entraînement dans la liste, faire défiler vers le bas les détails des statistiques et les graphiques sur le côté droit et appuyer sur « Supprimer lentraînement » en bas.

La réponse courte à cela est que vous ne pouvez pas. Une fois que vous démarrez un entraînement Peloton - que ce soit en direct ou à la demande - vous ne pouvez pas le mettre en pause. Vous pouvez quitter le manège, puis vous pouvez y revenir après, mais vous reviendrez dans le manège là où il se trouve, plutôt que là où vous laviez laissé.

Il nest pas possible de taper sur un instructeur sur Peloton et de le mettre en favori en tant que tel. Vous pouvez, cependant, mettre en signet les entraînements de vos instructeurs préférés et évaluer les courses de vos instructeurs préférés et linstructeur finira par se retrouver dans la section « Vos instructeurs » de longlet Accueil.

Si vous souhaitez en savoir plus sur lun des instructeurs ou voir uniquement leurs cours, vous pouvez appuyer sur les trois points en bas à droite de votre écran Peloton et appuyer sur les instructeurs dans le menu. À partir de là, vous pouvez choisir linstructeur sur lequel vous souhaitez en savoir plus.

Pour marquer un trajet sur Peloton, appuyez simplement sur longlet des favoris en haut à droite dune carte de trajet qui vous intéresse.

Si vous avez mis en signet un certain nombre de courses ou de cours sur Peloton mais que vous ne savez pas où ils se terminent, accédez à longlet Cours sur votre écran > Appuyez sur Filtres en haut à droite > Activez les favoris > Appuyez sur Afficher les cours à le fond. Vos classes marquées apparaîtront alors pour vous permettre de choisir.

Peloton ne manque pas de cours, le filtrage est donc essentiel pour trouver rapidement ce que vous voulez. Appuyez sur longlet Cours en bas de lécran > Appuyez sur le type dentraînement que vous souhaitez faire en haut - Cyclisme, Bootcamp, Force, Cardio, etc. > Appuyez sur Filtrer dans le coin supérieur droit > Filtrer par durée, instructeur , Musique, Type de cours, Sous-titres, Sessions, Signets, Pris, Pas pris, Pondérations, Aucune pondération > Appuyez sur "Afficher les cours" en bas. Appuyez sur Effacer en haut à droite pour effacer tous les filtres et recommencer, ou appuyez à nouveau sur un filtre pour le supprimer.

Vous pouvez choisir de filtrer par autant ou peu de catégories que vous le souhaitez. Par exemple, nous aimons les manèges Intervals and Arms et nous sommes un grand fan dAlex Toussaint donc nous tapons sur Cyclisme, puis filtrons par 30 ou 45 minutes sous la longueur, Alex Toussaint sous instructeur et puis nous tapons simplement sur les poids et tous les manèges Arms et Intervals par Alex apparaissent.

Si vous voulez vous assurer quil ny a pas de jurons dans votre classe Peloton - peut-être que les enfants sont à proximité, ou peut-être que vous ne réagissez pas bien aux jurons - vous pouvez masquer les cours qui contiennent un langage explicite.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage rouge Paramètres en haut à droite au-dessus de votre nom et de votre photo > Appuyez sur Préférences > Cochez la case à côté de « Masquer les classes pouvant contenir un langage explicite ».

Il est possible de masquer les cours pré et postnataux mais cela nest disponible que pour les cours à la demande. Vous verrez toujours des cours en direct pré et postnatals.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage rouge Paramètres en haut à droite au-dessus de votre nom et de votre photo > Appuyez sur Préférences > Cochez la case à côté de « Masquer les cours pré/postnataux ».

Vous pouvez soit choisir une classe sur le Peloton Bike et le Bike+, soit choisir de simplement rouler et faire apparaître vos métriques à lécran. Si vous souhaitez simplement rouler, appuyez sur longlet Plus en bas de lécran et sélectionnez « Commencer à rouler » sous longlet Just Ride.

En plus des cours et de la possibilité de simplement rouler, Peloton propose également des promenades panoramiques, qui vous permettent de parcourir des routes panoramiques du monde entier. Par exemple, vous pouvez choisir de parcourir 10 km de Big Sur.

Appuyez sur longlet Plus en bas de lécran > Choisissez « Afficher les itinéraires » sous loption Balade panoramique > Appuyez sur un itinéraire qui vous plaît.

Les sorties Power Zones sur Peloton visent à atteindre des niveaux de sortie spécifiques à différents moments, dans le but de vous aider à améliorer votre force, votre endurance et vos performances globales. Il y a sept zones au total, chacune représentant une plage de sortie cible. Par exemple, la zone 7 peut être atteinte lorsque vous travaillez à une sortie de 190 ou plus.

Vous pouvez soit sélectionner une estimation de la puissance de seuil fonctionnel (FTP), qui est la puissance la plus élevée que vous pouvez maintenir pendant une heure, en fonction de votre poids et de votre sexe, ou vous pouvez choisir une valeur personnalisée. Il est recommandé de faire un test deffort maximum de 20 minutes pour déterminer cette valeur.

Si vous choisissez de suivre une formation ou des cours Power Zone, vous souhaiterez afficher les Power Zones, qui apparaissent en bas de lécran. Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche de lécran > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut au-dessus de votre nom et de votre photo > Appuyez sur Préférences > Cochez la case à côté de « Afficher les zones de puissance » > Choisissez Estimé ou Personnalisé.

Peloton a une fonction high five qui vous permet denvoyer un high five virtuel à un autre membre de la communauté et de recevoir un high five en retour. Cela fonctionne pour les cours à la demande et en direct et cest un bon moyen denvoyer des encouragements à vos collègues Pelotoners.

Pour envoyer un high five, appuyez sur lavatar de la personne à côté du nom du classement dun membre à droite de votre écran pendant une séance dentraînement. Ils recevront une notification à gauche de leur écran, tout comme vous si quelquun vous tape dans le mille.

Au cours dun entraînement cycliste Peloton, les instructeurs vous donneront une gamme dessais entre la cadence et la résistance. Parfois, cette fourchette - et essayer de la respecter - peut faire plus de mal que de bien. Il est cependant possible de cacher les deux facilement, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous ressentez plutôt que dessayer de répondre à un nombre spécifique.

Pour masquer la plage de cadence, appuyez sur la flèche à droite de la plage de cadence pendant un entraînement. Pour masquer la plage de résistance, appuyez sur la flèche à droite de la plage de résistance.

Sessions est une fonctionnalité de Peloton disponible pour les entraînements de course à pied et de cyclisme de 20 minutes ou plus. Ils vous permettent de voir un classement en direct pour un cours à la demande où les membres ont commencé le cours en même temps. Les sessions commencent toutes les cinq minutes et vous pouvez soit choisir dattendre le début de la session, soit lignorer et commencer immédiatement.

La fonctionnalité Ici maintenant est un onglet du classement qui apparaît sur le côté droit de votre écran lorsque vous suivez un cours à la demande. Il vous montrera les membres qui suivent le même cours que vous à ce moment-là, vous aidant à rester motivé en essayant dattraper un autre membre sur le tableau, par exemple.

Il existe une fonctionnalité sur Peloton appelée Classes empilées qui vous permet de créer votre entraînement parfait en mettant en file dattente les cours que vous souhaitez suivre, en les ajoutant à votre pile afin que vous puissiez passer de lun à lautre en toute transparence.

Par exemple, vous pouvez ajouter un entraînement de force des bras, suivi dun tour, suivi dun tour de récupération à un Stack.

Trouvez le premier entraînement que vous souhaitez faire et appuyez sur licône avec les deux rectangles et le symbole +. Répétez cette opération avec tous les autres entraînements que vous souhaitez ajouter à votre pile. Pour afficher la pile, appuyez sur les deux rectangles avec le symbole + en bas à droite de votre écran. Vous pouvez modifier la pile ou appuyer sur Démarrer pour commencer. Une fois que vous avez terminé le premier entraînement, vous verrez loption « Continuer Stack » en haut pour passer à lentraînement suivant.

Les collections sont une série de cours qui ont un thème particulier, par exemple les artistes musicaux ou le Pilates. Si vous voulez vous lancer dans le Pilates ou le Yoga par exemple, les Collections sont un bon endroit pour trouver des cours dans ces catégories.

Appuyez sur longlet Cours en bas de lécran > Appuyez sur Collections dans le coin supérieur gauche > Choisissez la collection qui vous intéresse > Sélectionnez une classe dans la collection.

Un Encore est un cours qui a déjà été enregistré mais qui est rediffusé comme sil sagissait dun cours en direct. Vous pouvez choisir dafficher les cours Encore dans la liste des cours en direct ou de les masquer.

Appuyez sur longlet Calendrier en bas de votre écran > Activez ou désactivez loption « Afficher les rappels ».

Longlet Accueil Peloton affichera des recommandations de parcours en fonction de ce que vous avez fait précédemment, ainsi que des entraînements qui pourraient vous être bénéfiques en fonction de ce que vous avez fait.

Dans la barre Sélections quotidiennes de longlet Accueil, vous verrez des recommandations de trajet pour « Votre habitude », « Un entraînement rapide », « Quelque chose de nouveau », « Un défi », « Développement de la force » et « Un étirement ».

En haut de longlet Accueil sur lécran du Peloton Bike, vous verrez comment vous vous débrouillez cette semaine en termes de jours où vous avez fait un entraînement. Vous verrez également toutes les remarques sur les séquences, comme une séquence de cinq jours, par exemple.

Pour voir votre activité complète, dirigez-vous vers votre nom dutilisateur en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Activité. Vous verrez alors un graphique de votre activité, que vous pouvez filtrer en haut ou appuyez sur « Afficher lhistorique » dans le coin supérieur droit pour une ventilation de vos entraînements.

Peloton aime lexploit. Vous avez peut-être remarqué des instructeurs appelant les utilisateurs dans les manèges et disant des choses comme « Happy 100 » ou « Happy 300 » ou « Happy First Ride ».

Si vous voulez voir les réalisations que vous avez obtenues, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Réalisations dans le panneau. Une liste de vos réalisations apparaîtra ici, ainsi que les prochaines à essayer dobtenir.

Vous pouvez voir un résumé de vos performances au cours du mois précédent sur Peloton, avec des statistiques comprenant vos jours actifs, le nombre dentraînements différents, le meilleur instructeur et le meilleur rendement, entre autres.

Appuyez sur votre nom dutilisateur en bas à gauche de lécran > Appuyez sur Calendrier dans la barre de gauche > Faites défiler vers le haut et vers le bas les différents mois du calendrier à droite de lécran.

Lune des meilleures choses à propos de Peloton est la communauté, avec des high fives tout à fait la chose. Vous pouvez également suivre tous vos amis et vous entraîner avec des amis si vous le souhaitez.

Pour trouver des amis sur Peloton, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Sélectionnez Rechercher des membres dans le coin supérieur gauche > Saisissez le nom dutilisateur de votre ami ou choisissez de vous connecter à Facebook pour trouver des amis Facebook qui sont sur Peloton.

Pour rouler avec des amis sur Peloton, vous pouvez planifier une session dans lapplication Peloton et partager linvitation. Votre ami recevra alors une alerte quelques minutes avant le début de la session programmée, tout comme vous sur lapplication Peloton et votre vélo Peloton. Appuyez sur « Rejoindre une session » et vous pourrez rouler avec des amis.

Pour appeler des amis sur Peloton en vidéo, vous devez déjà vous suivre. Vous devrez ensuite rejoindre la même classe que votre ami. À partir de là, dirigez-vous vers la section « Ici maintenant » du classement à droite de votre écran pendant une séance dentraînement et appuyez sur le nom de votre ami. Vous pourrez ensuite appuyer sur « Parler » pour les appeler en vidéo, en supposant que votre ami ait activé la fonctionnalité.

Vous avez peut-être perdu du poids depuis que vous avez acheté votre vélo Peloton pour la première fois, et vous voudrez peut-être mettre à jour votre profil personnel pour refléter cela.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut de lécran au-dessus de votre nom dutilisateur et de votre photo > Appuyez sur Poids > Ajustez en conséquence.

Vous nêtes pas obligé davoir une photo de profil sur votre compte Peloton, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Pour en ajouter un ou le modifier, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le symbole de modification dans le grand cercle au-dessus de votre nom dutilisateur > Choisissez Prendre une nouvelle photo ou Importer une image Facebook.

Si vous souhaitez modifier votre photo à une date ultérieure, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres en haut de lécran au-dessus de votre nom dutilisateur > Appuyez sur « Modifier limage ».

Peloton enregistre vos records personnels afin que vous puissiez essayer de les améliorer. Vous pouvez voir vos dossiers personnels en appuyant sur votre nom dutilisateur en bas à gauche de lécran. Vos dossiers personnels apparaîtront en bas à droite de lécran dans un panneau.

Si vous souhaitez gérer vos dossiers personnels, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Gérer les dossiers personnels en bas à droite de lécran.

Peloton prend en charge jusquà six utilisateurs sous un même abonnement, mais vous devez vous assurer que chaque utilisateur a son propre profil pour obtenir les bonnes recommandations pour vous, ainsi que les bonnes statistiques et un enregistrement de vos propres réalisations et efforts individuels.

Pour changer dutilisateur, appuyez sur les deux flèches dans le coin inférieur gauche de lécran et appuyez sur le bon profil dutilisateur avant de commencer un entraînement ou une course.

Les tags sur Peloton vous permettent dexprimer divers éléments de votre personnalité et de vous connecter avec dautres membres qui peuvent avoir des intérêts similaires, comme #PelotonDads ou #PelotonMoms. Vous pouvez ajouter jusquà 10 balises à votre profil à la fois et vous pouvez choisir la balise que vous souhaitez définir comme principale avant chaque entraînement.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Ajouter des balises sous votre photo de profil et votre nom dutilisateur dans le panneau de gauche > Appuyez sur « Ajouter des balises » ou sur Explorer > Choisissez les balises souhaitées. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez sélectionner ici la balise principale que vous souhaitez afficher dans le classement.

Le Peloton Strive Score est une mesure personnelle et non compétitive qui mesure lintensité de votre entraînement, en fonction du temps que vous passez dans chaque zone de fréquence cardiaque. Vous pouvez désactiver complètement le score deffort et vous pouvez également choisir de le masquer aux autres en classe, ainsi quaux zones de fréquence cardiaque.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut au-dessus de votre nom et de votre photo > Appuyez sur Préférences > Cochez ou décochez la case à côté de « Suivre et afficher le score deffort » > Cochez ou décochez la case suivante pour « Masquer mon score deffort et mes zones de fréquence cardiaque aux autres participants de la classe ».

Peloton permet de discuter en vidéo avec dautres utilisateurs que vous suivez et qui vous suivent. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent vous appeler par vidéo, il est possible de désactiver la fonctionnalité.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut du panneau à gauche > Sélectionnez longlet « Réseaux sociaux » > Cochez ou décochez la case à côté de « Activer le chat vidéo ».

Le classement Peloton apparaît sur le côté droit lorsque vous participez à une course. Par défaut, votre sexe et votre groupe dâge - comme F ou M, 30 ou 40 ans - apparaîtront sous votre nom dutilisateur, permettant aux autres utilisateurs qui suivent le cours de voir.

Si vous souhaitez masquer votre tranche dâge et votre sexe, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut du panneau à gauche > Sélectionnez longlet "Social" > Cochez ou décochez la case suivante à « Groupe dâge/sexe visible dans le classement ».

Il est possible de rendre lintégralité de votre profil privé sur Peloton, ce qui signifie que seuls les membres que vous approuvez pourront voir votre profil et votre historique dentraînement.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge en haut du panneau à gauche > Sélectionnez longlet « Réseaux sociaux » > Cochez ou décochez la case à côté de « Profil privé ».

Certains moniteurs Peloton proposent des cours avec des playlists dédiées à certains artistes. Par exemple, Cory fait des manèges Britney Spears et des manèges Spice Girl. Il y en a dautres quand même. Vous pouvez soit accéder à des manèges mettant laccent sur un artiste musical en appuyant sur longlet Cours > Frapper sur les collections dans le coin supérieur gauche > Série dartistes > Trouvez votre artiste musical préféré dans la liste.

Vous pouvez également appuyer sur longlet Accueil et faire défiler vers le bas. Il y a un panneau Artistes recommandés qui montrera les artistes en fonction de vos précédents trajets et de vos commentaires. Taper sur un artiste vous montrera alors toutes les classes mettant en vedette sa musique.

Parfois, les manèges ont des titres qui vous disent quel genre de musique ils auront, dautres fois ce nest pas aussi évident. Si vous voulez vérifier ce que vous allez écouter pendant que vous transpirez sur le vélo, alors vous le pouvez.

Appuyez sur le cours que vous envisagez de suivre > Appuyez sur « Afficher la liste de lecture ».

Si une chanson arrive pendant une séance dentraînement que vous aimez, vous pouvez lenregistrer dans votre profil, ce qui vous permettra dy revenir plus tard. Un symbole de musique apparaîtra sur la gauche de votre écran pendant une séance dentraînement, appuyez dessus pour voir la chanson en cours de lecture. Pour ajouter une chanson à vos favoris, appuyez sur le cœur.

Toutes les chansons que vous préférez sur Peloton sont placées dans un endroit dédié afin que vous puissiez toutes les voir. Pour trouver vos chansons préférées, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Musique dans le panneau. Toutes vos chansons préférées apparaîtront ici.

Nous avons une fonctionnalité distincte qui offre un peu plus de détails sur la façon de synchroniser vos chansons Peloton préférées avec Apple Music ou Spotify. En un mot cependant, appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur Musique > Appuyez sur « Se connecter » à droite > Choisissez « Se connecter » à côté dApple Music ou de Spotify, selon vos préférences.

Une fois que vous avez connecté votre compte Spotify ou Apple Music à Peloton, vous verrez apparaître une liste de lecture intitulée « My Peloton Music by [username] ».

Pendant une séance dentraînement, vous pouvez choisir davoir le mélange original - qui est une combinaison dinstructeur et de musique, plus de musique ou plus dinstructeur. Lorsque vous démarrez un entraînement, appuyez sur le bouton daugmentation ou de diminution du volume sur le bord droit de lécran et sélectionnez votre préférence.

Il vaut la peine de connecter un moniteur de fréquence cardiaque à votre Peloton Bike ou Bike+ pour vous assurer dobtenir des données plus précises de vos entraînements. Vous pouvez utiliser Apple Watch si vous avez le Bike+ ou si vous utilisez une application tierce, ou vous pouvez utiliser un autre moniteur de fréquence cardiaque.

Appuyez sur Paramètres en haut à droite de lécran > Appuyez sur Moniteur de fréquence cardiaque dans le menu déroulant > Choisissez votre appareil dans la liste. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur « Aller aux paramètres Bluetooth » et sélectionnez « Appairer un nouvel appareil », puis suivez les instructions.

Pour augmenter le volume de votre Peloton Bike ou BIke+, appuyez sur les boutons de volume sur le bord droit de lécran. Vous pouvez également appuyer sur les paramètres en haut de votre écran et déplacer le curseur de volume.

Pour régler la luminosité de lécran du Peloton Bike, appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de lécran. À partir de là, vous verrez une option de luminosité de lécran avec un curseur. Faites glisser pour régler la luminosité vers le haut ou vers le bas.

Peloton nécessite une connexion Wi-Fi pour fonctionner, donc si vous modifiez votre réseau Wi-Fi, vous devrez vous assurer de mettre à jour vos paramètres Peloton. Appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran > Appuyez sur Wi-Fi > Sélectionnez le réseau dans la liste et saisissez le mot de passe.

Pour connecter des écouteurs Bluetooth à votre Peloton Bike ou Bike+, appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran Peloton > Appuyez sur Bluetooth Audio. Assurez-vous que vos écouteurs sont en mode dappairage Bluetooth. Sils napparaissent pas dans la liste des appareils disponibles, appuyez sur Paramètres Bluetooth > Associer un nouvel appareil > Suivez les instructions à lécran.

Pour ceux qui souhaitent spécifiquement connecter les AirPods dApple à leur Peloton Bike ou Bike+, nous avons une présentation séparée avec quelques détails supplémentaires, mais le résumé général est ci-dessous.

Appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran > Appuyez sur Audio Bluetooth > Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à larrière des AirPods ou AirPods Pro jusquà ce quil clignote en blanc > Appuyez sur « Connecter » à côté de vos AirPods dans la liste du Peloton filtrer.

Si vous avez des écouteurs filaires , plutôt que des écouteurs Bluetooth, vous pouvez les connecter au Peloton Bike ou Bike+ en les insérant dans le port juste en dessous du guidon au milieu.

Le Peloton Bike et le Bike+ ont tous deux une caméra en haut de lécran. Cet appareil photo dispose dun interrupteur de couvercle physique, donc si vous souhaitez éteindre lappareil photo, assurez-vous simplement que le couvercle est complètement à gauche.

Vous pouvez caster votre écran Peloton sur un téléviseur compatible, ce qui est pratique si vous souhaitez faire de la musculation et que vous navez pas le Bike+, qui permet par exemple de faire tourner votre écran Peloton.

Appuyez sur Paramètres en haut à droite de votre écran > Appuyez sur « Diffuser lécran » > Appuyez sur votre téléviseur dans la liste des appareils disponibles.

Vous pouvez connecter Peloton à Facebook, ce que vous pouvez faire pour plusieurs raisons. La première pourrait être dimporter une photo de profil, la seconde pourrait être de trouver des amis sur Peloton via Facebook, ce qui est plus facile que de trouver leur nom dutilisateur.

Tapez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Tapez sur le rouage des paramètres rouge dans le coin supérieur droit du panneau de gauche > Tapez sur « Social » > Cochez la case à côté de « Facebook Connected ». Vous serez alors invité à vous rendre sur www.facebook.com/device et à saisir le code affiché sur votre écran Peloton. Vous pouvez choisir dutiliser lapplication Facebook ou le navigateur. Appuyez sur « Approuver » lorsque vous y êtes invité. Vous aurez alors connecté Facebook à votre Peloton.

Vous pouvez connecter Peloton et Strava ensemble pour que les entraînements Peloton soient automatiquement enregistrés sur Strava, quil sagisse de course à pied ou de cyclisme.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge dans le coin supérieur droit du panneau de gauche > Appuyez sur Social > Cochez la case à côté de « Stava Connected » > Connectez-vous à votre compte Strava et suivez les instructions .

Comme Strava, vous pouvez connecter Peloton et Fitbit afin que Peloton ajoute automatiquement vos entraînements à votre Fitbit.

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche > Appuyez sur le rouage des paramètres rouge dans le coin supérieur droit du panneau de gauche > Appuyez sur Social > Cochez la case à côté de « Publier automatiquement mes courses sur Fitbit » > Connectez-vous avec votre compte Fitbit > Sélectionnez les informations que vous souhaitez partager > Appuyez sur Autoriser. Cest ça.

Réponse courte pour celui-ci, non. Peloton utilise une version personnalisée dAndroid, mais il ny a aucun moyen de télécharger des applications, comme Netflix ou Prime Video. Il ne peut pas non plus être utilisé pour regarder la télévision.

Une autre réponse courte, non, ils ne peuvent pas. La caméra en haut de lécran permet de passer des appels vidéo avec des amis que vous suivez sur Peloton ou de prendre une photo de profil. Ne vous inquiétez pas, ces instructeurs super enthousiastes ne peuvent pas voir quand vous ne faites pas leffort ou quand vous les insultez pour vous avoir dit daugmenter cette résistance.

Le Peloton Bike et le Bike+ utilisent des cales compatibles Delta, que vous clipsez avec les chaussures Peloton, ou toute chaussure dotée dune configuration à trois trous de vis. Pour déclipser, pointez vos orteils vers lintérieur vers le vélo et votre talon vers lextérieur. Pour clipser, alignez simplement lavant de votre pied avec la cale et appuyez vers le bas.