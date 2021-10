Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a tellement de bonnes choses à propos de Peloton , ce nest pas étonnant quil ait une si grande communauté, mais lune des meilleures choses à ce sujet dans notre expérience, cest la musique dans les séances dentraînement.

Dinnombrables fois, nous avons sauté nos fesses sur la selle, appuyé sur lénorme écran à lavant et une bande de piste a pompé à travers les haut-parleurs intégrés. Quil sagisse de Spice Girls ou de Mary J Blige, les listes de lecture sont incomparables, parvenant à vous motiver à garder vos jambes en mouvement, même les jours où faire de lexercice était la dernière chose que vous souhaitiez.

Il est possible de voir une liste de lecture pour une séance dentraînement avant de la commencer pour voir si la musique est un peu de vous, et pendant nimporte quelle séance dentraînement, chaque piste apparaîtra sur le côté gauche de lécran pendant sa lecture. Si vous appuyez sur le cœur à côté dune piste lorsquelle est en cours de lecture, Peloton enregistre votre musique dans un endroit dédié, que vous pouvez ensuite visualiser à partir de lécran de votre profil.

Vous pouvez également connecter Apple Music et Spotify , qui créeront ensuite une liste de lecture dans les applications Apple Music et Spotify respectivement, afin que vous puissiez suivre les pistes tout en nettoyant votre maison ou en courant à lécole, et pas seulement lorsque vous roulez ou courez. .

Voici comment connecter Apple Music et Spotify à Peloton pour afficher votre musique enregistrée à partir de vos entraînements Peloton.

Pour connecter Apple Music et Peloton afin dafficher votre musique Peloton préférée dans lapplication Apple Music, procédez comme suit :

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche de lécran Peloton Appuyez sur Musique dans le panneau de gauche Appuyez sur « Connecter » dans le panneau de droite Appuyez sur « Connecter » à côté dApple Music dans la fenêtre contextuelle Connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe Saisissez le code dauthentification à deux facteurs Appuyez sur « Autoriser »

Une fois que vous avez suivi ces étapes, votre Peloton sera connecté à votre compte Apple Music. Pour afficher votre musique Peloton enregistrée dans Apple Music, procédez comme suit :

Ouvrez lapplication Apple Music Appuyez sur longlet Bibliothèque en bas Appuyez sur « Listes de lecture » Faites défiler vers le bas et vous verrez "My Peloton Music By [votre nom dutilisateur Peloton] Appuyez dessus pour voir toutes vos chansons Peloton enregistrées

Pour connecter Spotify et Peloton afin dafficher votre musique Peloton préférée dans lapplication Spotify, procédez comme suit :

Appuyez sur votre nom dutilisateur dans le coin inférieur gauche de lécran Peloton Appuyez sur Musique dans le panneau de gauche Appuyez sur « Connecter » dans le panneau de droite Appuyez sur « Connecter » à côté de Spotify dans la fenêtre contextuelle Connectez-vous avec votre compte Spotify et votre mot de passe Appuyez sur « Daccord »

Une fois que vous avez suivi ces étapes, votre Peloton sera connecté à votre compte Spotify. Pour afficher votre musique Peloton enregistrée dans Spotify, procédez comme suit :

Ouvrez lapplication Spotify Appuyez sur longlet "Votre bibliothèque" en bas Appuyez sur « Playlists » en haut Faites défiler vers le bas et vous verrez "My Peloton Music By [votre nom dutilisateur Peloton] Appuyez dessus pour voir toutes vos chansons Peloton enregistrées