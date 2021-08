Le tapis roulant Peloton Tread est prêt, mais pas encore Tread Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a rappelé ses tapis de course Tread Plus et Tread plus tôt cette année en mai à la suite dincidents de sécurité, mais la société est maintenant prête à résoudre ces problèmes sur la bande de roulement plus récente et moins chère.

La société américaine a commencé à offrir aux propriétaires de la bande de roulement la possibilité de faire réparer leur tapis roulant à partir de ce mois-ci. Le correctif nécessite quun technicien formé par Peloton vienne à votre domicile pour installer une réparation vérifiée de manière indépendante qui a été approuvée par la Consumer Product Safety Commission aux États-Unis.

La réparation est censée "assurer que la console à écran tactile reste solidement attachée à la bande de roulement à tout moment". Les propriétaires de la bande de roulement peuvent planifier la visite de service gratuite et la réparation gratuite en consultant leur courrier électronique pour les détails de la planification ou en contactant le support Peloton.

Il y aurait un peu plus dun millier dunités de la bande de roulement Peloton affectées, tandis que la bande de roulement Plus compte 125 000 unités impactées. Il ny a actuellement aucun mot sur le Tread Plus et quand un correctif pourrait être proposé pour la machine plus ancienne et plus chère - qui a été impliquée dans au moins un décès - bien que le PDG de Peloton, John Foley aitdéclaré aux investisseurs lors dun appel que cela "pourrait prendre mois" pour revenir sur le marché.

Foley a également déclaré que Peloton devait être "le leader en matière de sécurité dans lindustrie" et a affirmé que les unités réparées seraient "lun des tapis roulants les plus sûrs, sinon les plus sûrs au monde".

Vous pouvez en savoir plus sur Peloton et ce que lentreprise propose dans notre article séparé.