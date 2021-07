Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant de lexercice connecté Peloton lance un jeu vidéo intégré qui vise à alléger les séances de fitness des utilisateurs.

Le jeu basé sur la musique - connu à ce stade sous le nom de " Lanebreak " - sera disponible pour les abonnés Peloton Bike et Bike Plus, le joueur étant chargé de contrôler une roue à lécran et datteindre des objectifs en modifiant la vitesse, la résistance et plus encore.

Différents niveaux de difficulté, naturellement, seront disponibles pour sélectionner avant de sauter dans une session Lanebreak, avec la durée et le genre de musique également sélectionnables.

À lheure actuelle, Lanebreak en est encore au stade de laccès anticipé, avec une version bêta réservée aux membres prévue plus tard cette année avant un lancement à grande échelle au début de 2022. Lorsquil le fera, il devrait comporter trois types de défis et de modes de progression.

Les ramassages permettent à lutilisateur de gagner des points tant quil parvient à rester dans la voie requise ; Les streams se concentrent sur la cadence en échange de points ; et Breakers, comme son nom lindique, concerne la production dénergie.

Bien sûr, Lanebreak nest pas le premier exemple que nous ayons vu de remise en forme gamifiée - Ring Fit Adventure de Nintendo en étant un exemple récent notable - mais cest une première pour Peloton. Et cela vient après de nombreux essais et mini-jeux pilotes pour lentreprise, avec lidée dexploiter le système de récompense et de progression trouvé dans le jeu et de lappliquer à son propre vélo stationnaire.

Cependant, il ny a pas que les vrais jeux vidéo avec lesquels Peloton est en concurrence ici, avec des plates-formes de simulation de cyclisme dédiées (telles que Zwift et Road Grand Tours) qui travaillent également continuellement de plus en plus de façons pour garder les utilisateurs engagés.

« Peloton a créé Lanebreak pour compléter les cours dirigés par un instructeur avec une nouvelle expérience pour les membres, leur donnant plus de moyens de rester engagés et motivés avec leurs entraînements », a déclaré la société dans un communiqué.

À ce stade, nous nous attendons à ce que ce genre de chose agisse davantage comme un complément à lécosystème plus large de Peloton, plutôt quune grande raison de se rabattre sur la plate-forme.

Dans lensemble, cependant, il est encourageant de voir lentreprise essayer quelque chose de différent - et nous sommes impatients de lessayer plus tard cette année.