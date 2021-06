Peloton devrait lancer un brassard de fréquence cardiaque pour aider à suivre lintensité de lentraînement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton pourrait envisager détendre ses accessoires avec une sangle de capteur de fréquence cardiaque pouvant être portée sur le bras et se connecter aux appareils Peloton via Bluetooth ou ANT +.

Linformation a été découverte dans lapplication qui sexécute sur les appareils Apple, suggérant que cest quelque chose sur lequel Peloton travaille.

La sangle sera probablement un capteur de fréquence cardiaque optique, un peu comme le type offert par le Polar Verity Sense , permettant aux utilisateurs de suivre facilement ces statistiques essentielles, afin quils puissent évaluer lintensité pendant les entraînements Peloton.

Peloton possède déjà sa propre ceinture pectorale et les vélos Peloton fonctionnent avec une gamme de capteurs de fréquence cardiaque tiers existants, utilisant Bluetooth ou ANT+. Cela inclut lApple Watch, qui peut être utilisée comme moniteur de fréquence cardiaque, mais aussi les montres Garmin, dont beaucoup peuvent également transmettre la fréquence cardiaque à des appareils tiers.

On dit que lappareil de Peloton aura un petit écran, mais on ne sait pas quelles fonctions supplémentaires le moniteur de fréquence cardiaque offrira et si vous pourrez lutiliser avec dautres appareils, par exemple votre ordinateur de vélo Garmin ou votre iPhone lorsque vous courez. .

On ne sait pas quand Peloton pourrait faire lannonce, mais ce type de capteur est susceptible dêtre plus populaire que les ceintures pectorales, que certaines personnes peuvent trouver inconfortables.

Écrit par Chris Hall.