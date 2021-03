Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a récemment acquis des sociétés qui pourraient indiquer ce quil prévoit pour ses futurs produits.

Il a acheté le fabricant de montres intelligentes Atlas Wearables , la société de tapis dentraînement intelligents Otari et Aiqudo , qui a développé un assistant vocal alimenté par lIA. Il est facile de faire des hypothèses basées sur les portefeuilles existants de ces entreprises, ce que Peloton pourrait avoir en magasin. Nous pouvions le voir facilement plonger dans lespace portable et publier un tapis interactif et intégrer la technologie vocale à tous les niveaux.

Actuellement, Peloton se concentre sur les vélos et les tapis de course intelligents, avec quelques millions dunités vendues à ce jour , et compte plus de 625 000 abonnés numériques. Bien que cela semble impressionnant, il convient de rappeler que Fitbit, propriété de Google, a vendu 2,2 millions dappareils portables au cours du seul premier trimestre de 2021.

Peloton a eu une poussée massive de la pandémie COVID-19. Cependant, les vaccins COVID-19 signifient que plus de gens vont retourner dans la salle de sport. Nous soupçonnons donc quil commence à porter son attention sur dautres sources potentielles de revenus, notamment le nouveau matériel. Ce nest quun jeu de devinettes, bien sûr, sans rien de confirmé par la société, mais cest toujours amusant à lire entre les lignes.

Pour en savoir plus sur Peloton, consultez notre guide et notre revue:

Écrit par Maggie Tillman.