(Pocket-lint) - Après une courte rafale de rumeurs au cours des deux dernières semaines, OnePlus a officiellement dévoilé son dernier produit: le OnePlus Band.

Comme son nom lindique, cest la version OnePlus du groupe de fitness classique et offre toutes les capacités et le prix bas que vous attendez.

Comme la plupart des trackers de fitness, il sagit dune bande étroite avec un écran rectangulaire orienté portrait placé à lavant et au milieu. Cet écran, en particulier, est un panneau basé sur AMOLED de 1,1 pouce.

OnePlus la conçu pour présenter une bande bicolore, avec trois options différentes disponibles au lancement: noir / gris, gris clair / orange et bleu bicolore.

Le bracelet dispose dune surveillance continue de la saturation en oxygène du sang (SpO2) ainsi que de la surveillance habituelle de la fréquence cardiaque, du suivi des pas et du sommeil.

Pour ceux qui souhaitent suivre des activités ou des entraînements spécifiques, 13 modes sont inclus. Ceux-ci incluent le yoga, le cricket et la course à pied, ainsi que les modes habituels de course à pied, de cyclisme et de natation.

Bien sûr, il est conçu pour résister à vos entraînements les plus en sueur et les plus humides et offre donc une résistance à leau de 5 ATM (50 m) avec un indice de protection IP68 certifié contre la pénétration deau et de poussière.

La batterie est bonne pour durer jusquà 14 jours entre les charges, et lorsque vous souhaitez la recharger, il vous suffit de retirer lunité daffichage / de suivi du bracelet et de la coller sur un support avec deux points de contact.

Il est actuellement disponible uniquement en Inde avec un prix de précommande anticipé fixé à 2499 roupies (environ 25 £, 34 $), avec un prix de détail recommandé de 2799 (28 £ / 38 $) lorsquil est officiellement disponible.

Écrit par Cam Bunton.