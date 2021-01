OnePlus Band sera-t-il lancé le 11 janvier?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus est sur le point de lancer son premier tracker de fitness, probablement surnommé le OnePlus Band et - si les informations dun fuiteur bien connu sont exactes - il pourrait être lancé dès la semaine prochaine.

Le 11 janvier est la date à inscrire dans vos journaux, selon Ishan Agarwal, qui a tweeté la date de sortie avec des spécifications auparavant inconnues.

Exclusif: lancement du groupe OnePlus le 11 janvier en Inde



-Surveillance de la fréquence cardiaque + SpO2 24/7

-Suivi du sommeil

Écran AMOLED tactile de 1,1 po

-14 jours de batterie

-IP68

-13 modes dexercice



-Environ 2 499 INR



Quest-ce que tu penses? #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 janvier 2021

Comme avec nimporte quel tracker de fitness moderne, vous bénéficiez dune surveillance de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, dun suivi du sommeil la nuit et dune longue durée de vie de la batterie (14 jours pour être précis).

En plus de cela, Agarwal affirme que nous verrons également le suivi de la saturation en oxygène du sang SpO2 et 13 modes dactivité différents pour suivre des entraînements / activités spécifiques.

On dit quil comporte un écran tactile AMOLED de 1,1 pouce à lavant et - en regardant les teasers de OnePlus lui-même - cest le panneau vertical rectangulaire habituel assis dans une bande mince.

Bien sûr, un bracelet de fitness ne sert à rien sil ne peut pas survivre par temps humide ou ne peut pas faire face à vos entraînements les plus en sueur et il nest donc pas surprenant que la résistance IP68 à leau et à la poussière soit également attendue.

Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous oublions presque un tiers de notre journée passée à dormir.



Mais cest le sommeil qui nous aide à relever de nouveaux défis chaque jour, à #NeverSettle



Le suivi de la qualité de votre sommeil est important. Comment? Nous vous couvrons.



Soyez averti: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/EPmEdvzPmL - OnePlus India (@OnePlus_IN) 4 janvier 2021

La seule autre chose à noter pour le moment est quil semble que le groupe soit orienté vers le marché indien.

Agarwal mentionne la date de lancement en Inde dans son tweet, tandis que le compte Twitter indien de OnePlus a été le plus actif dans la promotion de son lancement imminent.

Écrit par Cam Bunton.