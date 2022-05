Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus d'annoncer la nouvelle gamme Watch GT et le Mate XS 2 lors de son événement de lancement de printemps, Huawei a dévoilé sa dernière montre de suivi de fitness abordable : la Huawei Watch Fit 2.

Comme son prédécesseur, elle présente un design de forme carrée - similaire à l'Apple Watch - avec des coins et des bords arrondis pour lui donner une forme plus douce.

Elle dispose d'un écran tactile AMOLED rectangulaire de 1,74 pouce à l'avant - et une augmentation par rapport au modèle précédent - avec des bordures minimales et du verre incurvé sur les bords.

Cet écran est lui-même doté d'une résolution de 336 x 480 pixels, ce qui lui confère une netteté similaire à celle de la Watch GT 3 Pro, plus chère et ronde, avec 353 pixels par pouce.

Elle est dotée d'un haut-parleur et d'un microphone pour permettre aux utilisateurs de répondre aux appels de leur smartphone pair à leur poignet, et dispose d'une foule de fonctionnalités avancées de suivi de la forme et de la santé.

Il y a 97 modes d'entraînement intégrés, et elle a un arrangement de capteurs similaire à celui de la Watch GT 3 Pro, sauf qu'il y a un peu moins de diodes.

C'est le système TruSeen 5.0 plutôt que TruSeen 5.0+ qui équipe la gamme Watch GT 3 Pro, et cela signifie qu'il promet toujours d'être très précis, notamment en ce qui concerne le GPS.

La Watch Fit 2 prend en charge 5 satellites de navigation différents, ce qui devrait se traduire par une expérience plus précise que la précédente Watch Fit.

Dans l'ensemble, cela signifie qu'elle peut suivre à peu près tout, et qu'elle dispose d'une fonction de coaching pratique qui peut vous guider dans une séance d'entraînement de base à la maison.

Vous pouvez personnaliser les faces de la montre, et l'avoir avec des bracelets en silicone, en cuir ou en métal, avec des prix commençant à £ 129 quand il est disponible à partir du 15 Juin.

Écrit par Cam Bunton.