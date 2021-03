Honor Band 6 est livré avec un écran plus grand, plus de surveillance

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé un nouveau modèle de son populaire tracker de fitness, le Honor Band.

Le Honor Band 6 est livré avec le plus grand écran de la gamme à ce jour, utilisant un écran AMOLED couleur de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels.

Il est enveloppé dans un écran en verre incurvé 2.5D et dispose dun revêtement anti-empreintes digitales.

La surveillance de la saturation en oxygène dans le sang est également nouvelle, tandis quun capteur de fréquence cardiaque peut surveiller la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 pour détecter toute anomalie si elle se produit.

Le suivi du sommeil est également à bord, ainsi que 10 modes dentraînement, y compris la marche et la course à pied en intérieur et en extérieur, le cyclisme, laviron et lentraînement gratuit. Lappareil est également étanche à 50 mètres, il peut donc également suivre les activités de natation en intérieur.

La durée de vie de la batterie du Honor Band 6 serait jusquà 14 jours avec une seule charge, tandis quune charge rapide peut lui permettre de trois jours dutilisation pour seulement 10 minutes de temps de charge.

Les notifications, lobturateur photo intelligent et dautres fonctionnalités de style smartwatch connectées sont également disponibles lorsquils sont connectés à un téléphone iPhone ou Android.

Le Honor Band 6 sera disponible à partir du 28 mars 2021 dans le monde entier, au prix de 49,99 € sur les marchés européens, 49,99 £ au Royaume-Uni et 49,99 $ aux États-Unis.

squirrel_widget_4337649

Écrit par Rik Henderson.