La montre Honor Watch GS Pro est la première montre robuste à lextérieur de Honor

BERLIN (Pocket-lint) - Ce nétait un secret pour personne que Honor était sur le point de lancer une montre intelligente robuste pour lextérieur - comme révélé le 20 août 2020 . Mais maintenant, cest officiel et il sappellera Honor Watch GS Pro.

Cest la première fois que la société appartenant à Huawei se lance sur le marché des vêtements de plein air, en suivant des appareils existants tels que la montre Honor Magic .

Le GS Pro se concentre sur ces activités de plein air en particulier, avec la randonnée, le ski et la natation, son trio de capacités de suivi de base. La montre - qui dispose dun écran rond de 1,39 pouces - est de qualité militaire, avec un corps en polycarbonate et un cadre en acier renforcé.

Pour la randonnée, il existe des options de «retour», utilisant au mieux le GPS, ainsi que le lever / coucher du soleil, les conditions de marée, la phase de lune et les alertes de mauvais temps. Il existe également un moniteur Sp02 pour mesurer les niveaux de saturation en oxygène du sang. Utile pour lentraînement en altitude.

Le ski et la natation utilisent le tracker de fréquence cardiaque intégré - la technologie TruSeen 3.5 de Honor - pour un meilleur effet, en suivant votre activité, la durée, la vitesse et le calcul des calories brûlées pendant un entraînement. Et, bien sûr, il y a une étanchéité à 50 m - un élément essentiel pour la baignade en plein air!

Comme pour toutes les montres Huawei et Honor à ce jour, le logiciel embarqué - le propre de lentreprise, ce nest pas Wear OS - opte pour un faible taux de rafraîchissement pour améliorer la durée de vie de la batterie. On dit que la cellule de 700 mAh du GS Pro dure jusquà 25 jours par charge - mais pas lorsque vous suivez constamment.

La GS Pro sera disponible dans les options Camo Blue, Charcoal Black et White. Il sera disponible pour 249 € en Europe. Nous attendons toujours les prix au Royaume-Uni.

