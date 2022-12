EE Pocket-lint Awards 2022 : Appareil de fitness de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Chaque année, pour les EE Pocket-lint Awards, nous évaluons les catégories de l'année précédente et décidons si nous devons les ajuster afin de représenter au mieux le marché et les appareils que nous avons examinés au cours des 12 derniers mois. Pour 2022, nous avons procédé à un seul changement par rapport aux Pocket-lint Awards de 2021, à savoir le remplacement de la catégorie du meilleur tracker de fitness par celle du meilleur appareil de fitness.

Nous l'avons fait parce que les trackers de fitness ne sont pas les seules choses qui devraient être félicitées pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de remise en forme, avec des machines comme Peloton et Hydrow qui fournissent également leur poids en or dans ce domaine.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il existe des appareils de fitness incroyables, qui contribuent tous à vous motiver, à vous encourager et à vous guider vers vos objectifs, quels qu'ils soient. Un seul peut être couronné vainqueur de la catégorie du meilleur appareil de fitness, mais toutes les nominations de cette année sont exceptionnelles.

Appareil de fitness de l'année : Garmin Forerunner 955

squirrel_widget_12854816

La superbe Garmin Forerunner 955 remplit presque toutes les conditions que nous recherchons dans une montre de course à pied haut de gamme, et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été élue appareil de fitness de l'année par nous et notre équipe de juges d'élite.

Garmin a non seulement apporté des améliorations significatives au design de la Forerunner 955, mais a également implémenté de manière experte de nouvelles fonctionnalités telles que le statut VRC et la préparation à l'entraînement dans une expérience de suivi déjà très complète. C'est un appareil de fitness brillant et bien digne de son titre.

Hautement recommandé : Peloton Bike+

Le Peloton Bike+ a peut-être été devancé par Garmin, mais le choix du lauréat a été très serré. Le Peloton Bike+ a reçu le prix du meilleur appareil de fitness de l'année 2022, en arrivant juste derrière. Il y a des choses dans la vie qu'il est difficile de comprendre ou d'apprécier tant que l'on n'en a pas fait l'expérience. C'est le cas du Peloton.

Il est très facile de se demander pourquoi les gens dépensent les sommes - soyons réalistes - obscènes que coûtent le Peloton Bike et le Bike+, non seulement pour les vélos d'entraînement eux-mêmes, mais aussi pour l'abonnement mensuel qu'ils nécessitent. Cependant, après avoir essayé le Peloton Bike+ pendant plusieurs mois, nous comprenons tout à fait. Nous comprenons sans équivoque pourquoi Peloton dispose d'une telle base d'utilisateurs et pourquoi, bien que le Bike+ coûte beaucoup plus cher que de nombreux autres vélos d'exercice, il offre des performances supérieures à celles de ses concurrents, et pourquoi il a été récompensé par une mention très bien cette année.

Le meilleur des autres

Bien que le Garmin Forerunner 955 ait été couronné vainqueur et le Peloton Bike+ hautement recommandé, le reste de la liste des finalistes était composé d'appareils vraiment brillants. On entend souvent l'expression "le couteau suisse du X" pour désigner un produit qui fait beaucoup de choses très bien, et la Garmin Fenix 7 Solar correspond tout à fait à cette description. Quant au Fitbit Sense 2, il suit l'activité avec précision, offre un excellent suivi du sommeil et dispose d'une série de fonctions de santé, comme un superbe suivi du stress, ce qui le place dans un monde à part.

L'Amazfit T-Rex 2 est une smartwatch d'extérieur abordable, dotée de la qualité de construction robuste indispensable à une montre capable de résister à un carnage, tout en étant dotée de l'intelligence logicielle qui la rendra utile lors d'une aventure. Enfin, la Withings ScanWatch Horizon est très agréable à porter, elle est aussi belle que n'importe quelle autre montre sur le marché et offre un suivi superbe, ce qui en fait une excellente proposition.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.