Garmin lance la version Panthère Noire du Vivofit Jr 3

(Pocket-lint) - Garmin n'a pas montré les fruits de son partenariat avec Marvel depuis un certain temps, mais il est de retour avec une autre montre sur le thème des super-héros sous la forme d'une nouvelle version Black Panther de son tracker de fitness pour enfants, le Vivomove Jr 3.

Le Vivomove Jr 3 avait déjà accès à une gamme de visages de montre Avengers, que cette nouvelle édition sera en mesure d'utiliser avec un nouvel ensemble d'options qui ont pour thème la légende de Wakandan.

En dehors du logiciel, bien sûr, la montre a un design distinctif de bande noire et violette qui est un hommage au costume de Black Panther des mêmes couleurs, que nous verrons plus en détail dans Black Panther : Wakanda Forever, qui sortira plus tard cette année.

En dehors de ces différences esthétiques, il s'agit d'un Vivomove Jr 3 normal sous le capot, avec la même autonomie d'un an et le même suivi sans fioritures que les versions de base.

Il n'y a pas de suivi approfondi de la fréquence cardiaque ici, mais plutôt un suivi des pas et du sommeil pour vous aider à avoir une idée de l'état de santé de votre enfant.

En tant que parent, vous avez accès à toute une gamme d'outils de surveillance, mais il n'y a pas de suivi GPS ou de localisation. Si vous possédez déjà une Vivomove Jr 3 et que votre enfant est passionné par la Panthère Noire, il est intéressant de noter que vous pouvez acheter séparément le bracelet à thème de la montre.

La Vivomve Jr 3 Black Panther est disponible dès maintenant au prix de 89,99 $, 89,99 € et 79,99 £.

Écrit par Max Freeman-Mills.