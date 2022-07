Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin dispose d'une gamme complète de compteurs de vélo dans la famille Edge, avec l'Explore 2 conçu pour ceux qui veulent des fonctionnalités de base, sans le côté performance sportive des choses.

Vous disposez donc du GPS et de la cartographie, vous pourrez enregistrer vos sorties et profiter des notifications sur votre appareil - ainsi que de services tels que le suivi en direct, mais sans vous encombrer de tous les autres éléments que Garmin propose sur sa gamme Edge.

Cela signifie qu'il n'y a pas de fonctions d'entraînement comme l'endurance, les séances d'entraînement ou toute autre analyse que Garmin propose à partir du suivi et du traitement de vos données.

Vous disposez de fonctions importantes, comme ClimbPro, qui vous aide à déterminer comment attaquer une colline particulière, mais vous n'avez pas accès à certains équipements plus avancés, comme le gyroscope.

En supprimant toutes ces fonctionnalités, le Garmin Edge Explore 2 est beaucoup plus abordable. Il est deux fois moins cher que le modèle phare Edge 1040, par exemple, parce qu'il est conçu pour les personnes qui veulent enfourcher leur vélo et rouler, et non enfourcher leur vélo et s'entraîner - et c'est là le principal argument de vente : vous obtenez un Garmin Edge beaucoup plus abordable.

Vous disposerez toujours d'un écran couleur de 3 pouces, d'une autonomie de 16 heures et des cartes cyclistes de Garmin, mais vous aurez également plus d'argent dans votre poche une fois que vous l'aurez acheté.

Il est également compatible avec les vélos électriques et, sur certains modèles, vous pourrez recharger votre Edge Explore 2 par câble tout en étant sur votre vélo électrique.

Bien entendu, l'écosystème s'élargit : il peut fonctionner avec les lampes Varia de Garmin, se synchroniser avec Garmin Connect, puis avec des sites comme Strava ou Komoot, ainsi qu'avec des capteurs externes.

Le Garmin Edge Explore 2 est disponible dès maintenant, au prix de 249,99 £ / 299,99 $ / 299,99 €.

Écrit par Chris Hall.