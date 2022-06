Le Garmin Edge 1040 ajoute des compétences solaires, permettant au soleil de charger votre compteur de vélo pendant que vous roulez.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Garmin ayant équipé nombre de ses montres de sport de la technologie Power Glass, il est surprenant qu'il lui ait fallu si longtemps pour l'appliquer à sa famille de compteurs de vélo Edge.

Le Garmin Edge 1040 Solar est doté de la technologie Power Glass sur son écran de 3,5 pouces, ce qui permet de capter l'énergie du soleil et de prolonger la durée de vie de l'appareil.

En mode d'économie de la batterie, Garmin indique que l'autonomie est de 100 heures, soit 42 minutes de conduite supplémentaire par heure lorsque l'on roule en plein jour. Cela dépend bien sûr de la capacité du Edge 1040 Solar à recevoir 75 000 lux, selon Garmin, mais cela devrait signifier que lorsque vous partez avec une batterie moins que pleine lors d'une journée ensoleillée, il y a une chose de moins à craindre.

En réalité, il s'agit d'une mise à jour du Garmin Edge 1030 Plus qui a été le compteur de vélo phare de Garmin pendant un certain nombre d'années, mais la promesse d'une interface utilisateur rafraîchie sera la bienvenue.

Garmin affirme également qu'il se configure tout seul, ce qui signifie que la première fois que vous l'allumez, vous n'avez pas besoin de passer des heures à parcourir les paramètres, il peut essentiellement reprendre ceux d'un appareil Edge précédent que vous avez peut-être eu, ou utiliser les paramètres les plus courants que d'autres utilisent.

Conçu pour répondre aux besoins des cyclistes sur route et hors route, il prend en charge et est compatible avec un large éventail de capteurs de l'écosystème Garmin et de tiers, tout en offrant également une compatibilité avec les appareils d'entraînement en salle, y compris ceux de la marque Tacx de Garmin.

Le GNSS multibande permet d'améliorer la précision du positionnement par satellite, et le guidage vous aide à vous concentrer sur l'entraînement des parties de votre parcours qui sont les plus faibles, afin de maintenir une amélioration constante.

Vous pourrez bénéficier d'un guidage en puissance (en supposant que vous disposiez d'une source de données de puissance compatible, comme les pédales Rallye de Garmin) pour vous aider à maintenir vos efforts tout au long d'un parcours, tandis que vous pourrez suivre vos niveaux d'effort en temps réel pendant une sortie.

Bien entendu, vous bénéficierez de la prise en charge de toutes les fonctions précédentes proposées par Garmin, ce qui vous permettra de disposer d'une boîte à outils complète pour le suivi de vos sorties et de votre entraînement, pour surveiller vos montées, ainsi que pour offrir une navigation avancée, sur route et hors route.

Grâce à la synchronisation avec Garmin Connect, vous pourrez obtenir toutes vos données sur votre téléphone pour les analyser - et les synchroniser avec des plateformes tierces comme Strava - tout en bénéficiant de notifications sur smartphone et de fonctions avancées comme le suivi en direct, la messagerie de groupe et les alertes d'incident.

Il existe également une version du Garmin Edge 1040 sans le verre solaire, qui sera un peu moins chère.

Le Garmin Edge 1040 Solar est disponible dès maintenant, au prix de 629,99 £ / 749,99 $ / 749,99 €.

Écrit par Chris Hall.