(Pocket-lint) - Garmin a levé le voile sur la série Forerunner 255, la mise à jour tant attendue de la montre de course de milieu de gamme de la société.

Contrairement à la génération précédente, la montre sera cette fois-ci disponible en deux tailles de boîtier, bien que Garmin propose toujours une version distincte pour la lecture de musique hors ligne.

Il y a la Forerunner 255S et la Forerunner 255S Music de 41 mm, ainsi que la Forerunner 255 et la Forerunner 255 Music de 46 mm. En dehors de la fonction musicale et de la taille du boîtier, le seul autre point de différence réel est le prix : les modèles standard seront tous deux facturés 349,99 $ / 299,99 £ / 349,99 €, tandis que les modèles Music coûteront 399,99 $ / 349,99 £ / 399,99 €.

Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici ? Eh bien, les changements ne sont pas aussi spectaculaires que ceux apportés par la Garmin Forerunner 955 sortie en même temps que cette série, mais il y a quand même beaucoup de choses à découvrir.

Les ajouts les plus intéressants se situent peut-être au niveau du logiciel, avec de nombreux nouveaux outils mis à la disposition des utilisateurs pour les aider à suivre leur activité physique. La série 255 offrira pour la première fois une prise en charge complète du triathlon, avec la possibilité de modifier le suivi des courses ou des entraînements en brique par simple pression d'un bouton.

Comme pour la Forerunner 955, il existe désormais un nouveau widget de course. Il donne aux utilisateurs des informations en un coup d'œil sur les prévisions de temps de course, la météo et un compte à rebours, avec des suggestions d'entraînement quotidien qui changent également en fonction de la proximité de l'utilisateur avec une course programmée.

Cette fonction s'ajoute au Rapport du matin, qui démarre la journée de l'utilisateur avec des informations météorologiques, une suggestion d'entraînement, un résumé du suivi du sommeil et le tout nouveau Statut VRC. Cette fonction permet de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil de l'utilisateur afin de glaner davantage d'informations sur la récupération.

En dehors de l'exercice, la prise en charge de Garmin Pay est enfin arrivée, tandis que l'autonomie de la batterie semble avoir été considérablement améliorée par rapport à la série Forerunner 245.

Garmin suggère que les modèles 255 devraient être en mesure d'atteindre environ 14 jours d'autonomie en mode smartwatch et 30 heures en mode GPS, ce qui serait un grand saut par rapport aux sept jours en mode smartwatch et 24 heures en mode GPS disponibles avec la dernière génération. Ce mode GPS ne sera pas seulement meilleur au niveau de la batterie, car le nouveau GPS multi-bandes et multi-satellites devrait également améliorer les temps de verrouillage et la précision.

Nous sommes actuellement en train de tester le Forerunner 255S, et nous publierons notre verdict complet dans les semaines à venir.

Écrit par Conor Allison.