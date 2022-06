Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a officiellement dévoilé la série Forerunner 955, le dernier modèle phare de sa gamme de montres destinées à la course à pied.

Remplaçant la Forerunner 945, la 955 apporte un certain nombre d'améliorations significatives, notamment le chargement solaire, une interface à écran tactile et un GPS multibande pour une meilleure précision.

Le modèle standard est proposé à partir de 499,99 $ / 479,99 £ / 549,99 €, tandis que l'édition solaire sera vendue au détail pour 599,99 $ / 549,99 £ / 649,99 €.

Le chargement solaire est en fait quelque chose que nous avons vu sur d'autres modèles Garmin haut de gamme récents, tels que la Fenix 7, et il semble contribuer à améliorer considérablement l'autonomie de la batterie.

Garmin affirme que le 955 est capable d'atteindre 20 jours d'autonomie en mode smartwatch, ou jusqu'à 49 heures en mode GPS. Si cela tient la route, cela représenterait un gros coup de pouce par rapport à ce que nous avons vu avec la 945, sortie en 2020, qui offrait environ deux semaines d'autonomie (et 36 heures en mode GPS).

Une autre similitude que le 955 partage avec la dernière Fenix est le passage à une interface tactile, ce qui signifie que l'expérience n'est plus seulement contrôlée par les cinq boutons de l'appareil. Comme nous l'avons constaté avec la montre multisport de la société, cela devrait rendre le balayage des cartes et des écrans de données beaucoup plus simple, et les puristes (ou ceux qui ont les mains moites) ont toujours la possibilité de jouer avec les poussoirs.

En termes de fonctionnalités logicielles, une quantité constante a été ajoutée ici - se concentrant, comme vous pouvez vous y attendre, sur l'entraînement. Le statut VRC suit désormais la variabilité de la fréquence cardiaque de l'utilisateur pendant son sommeil afin d'obtenir une idée plus précise de la récupération, tandis que la préparation à l'entraînement utilise le sommeil, le temps de récupération, le statut VRC et d'autres mesures pour donner un aperçu de la façon dont le corps est prêt à faire face à l'effort.

Pour ceux qui s'entraînent en vue d'un événement spécifique, il existe également le nouveau widget de course, qui fournit un raccourci vers des informations spécifiques au jour de la course, telles que les prévisions de performance, la météo et un compte à rebours. Une fois qu'une course est programmée, les suggestions d'entraînement quotidien s'adaptent également en fonction de celle-ci.

La puissance de course native est également ajoutée par le 955. Si vous disposez d'un Running Dynamics Pod ou d'un HRM-Pro, vous pouvez recevoir des mesures en temps réel de la puissance de course directement sur la montre.

Tous les exercices suivis en extérieur seront également soutenus par le nouveau suivi GPS multi-bandes et multi-satellites, qui devrait améliorer le verrouillage et le suivi.

Étant donné que ce modèle se situe au sommet de la gamme Forerunner de Garmin, il dispose de toute une série de fonctionnalités et de babioles que nous n'avons pas mentionnées, telles que la lecture de musique hors ligne (rappelez-vous quand c'était une fonctionnalité phare !), la prise en charge des cartes hors ligne, le suivi de l'oxymètre d'impulsion et des tonnes de mesures suivies.

Nous sommes actuellement en train de tester la Garmin Forerunner 955 Solar, et notre verdict complet sera publié sur le site au cours des deux prochaines semaines. Restez à l'écoute.

Écrit par Conor Allison.