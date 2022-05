Les Garmin Forerunner 955 et 255 pourraient être lancées le 1er juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin pourrait se préparer à mettre à jour ses modèles haut et bas de gamme avec une nouvelle Garmin Forerunner 955 et Forerunner 255.

La date qui est suggérée est le 1er juin - et ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ces modèles. Nous avons déjà vu des fuites de la Forerunner 955 avec des références aux versions LTE et solaire.

La Garmin Forerunner 955 sera la montre multisports phare de Garmin, bien qu'elle soit souvent choisie par les coureurs - avec un large ensemble de fonctionnalités spécifiquement destinées aux coureurs.

La Garmin Forerunner 255 est plus proche de l'entrée de gamme, mais elle offre un excellent rapport qualité/prix et vous propose une gamme complète de fonctions. Elle mettra à jour la Forerunner 245.

La source de cette information provient d'un utilisateur de Reddit, alors prenez-la avec une pincée de sel, mais il y a un certain prix attaché. La Forerunner 955 Solar coûterait 699 €, la version standard 599 €.

La Forerunner 255 coûtera 400 € avec musique et 350 € sans musique.

La date du 1er juin signifie qu'il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de voir tous les détails et de pouvoir déterminer exactement ce qui a changé sur ces modèles. Garmin sort beaucoup d'appareils et leur durée de vie est assez longue - mais ils restent un choix populaire pour ceux qui veulent une montre de fitness plus intelligente.

Écrit par Chris Hall.