(Pocket-lint) - Garmin est de retour dans le domaine des trackers de fitness, annonçant l'arrivée du tant attendu Vivosmart 5.

Faisant suite au Vivosmart 4 qui a fait ses débuts en 2018, le dernier bracelet de la société est relativement léger sur les mises à niveau.

Le changement principal est l'écran, qui, selon Garmin, est 66 pour cent plus grand que le modèle précédent, ainsi que l'ajout d'un nouveau bouton de contrôle sous l'écran.

Avec les anciens trackers Garmin, le contrôle par les menus était souvent un peu délicat, tandis que l'écran lui-même était un peu difficile à lire.

La situation a changé avec le Vivosmart 5 à 149,99 $ / 129,99 £, grâce à un texte plus grand et à un écran tactile orientable qui, nous l'espérons, facilitera la navigation dans les menus du tracker.

Le design unibody a également été modifié, et le tracker peut désormais être retiré et remplacé par un autre bracelet de votre choix.

Naturellement, comme il s'est écoulé beaucoup de temps entre cette nouvelle génération et la précédente, il y a aussi une poignée d'améliorations logicielles.

Garmin note que les alertes de fréquence cardiaque anormale et les fonctions de sécurité sont maintenant présentes, rejoignant les mesures de suivi du stress et de la santé qui ont été lancées avec la Vivosmart 4, telles que la batterie du corps, les mesures de Pulse Ox, le suivi continu de la fréquence cardiaque et les ventilations des étapes du sommeil.

Comme vous pouvez vous y attendre, la Vivosmart 5 offre également une autonomie décente, Garmin suggérant que vous pourrez l'utiliser pendant environ sept jours avant de devoir la recharger.

Cependant, malheureusement, il n'y a toujours pas de GPS intégré, vous devrez donc vous contenter de vous connecter à votre smartphone.

Le tracker est disponible dès aujourd'hui en noir, blanc et menthe. Nous le testerons au cours des prochaines semaines, alors restez à l'écoute pour notre test complet.

Écrit par Conor Allison.