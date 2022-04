Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Forerunners de la série 900 de Garmin sont universellement appréciés par les coureurs du monde entier, offrant des performances de haut niveau et des données riches et pertinentes pour la course à ceux qui sont sérieusement dans leur entraînement et leurs courses.

Le modèle actuel - le Forerunner 945 - a été lancé il y a un peu plus de deux ans et il semble qu'il soit sur le point d'être remplacé très prochainement. Pas pour la première fois , un détaillant a publié une page d'attente pour le Forerunner 955, confirmant pratiquement qu'il est en préparation.

Cette fois, le détaillant en question est un détaillant basé en Suède appelé RunningShop.se, qui a publié des pages pour le Forerunner 955 et une édition Forerunner 955 Solar.

Les deux pages ont depuis été mises hors ligne et renvoient un message d'erreur 404, mais NotebookCheck.net a réussi une capture d'écran des deux pages avant qu'elles ne soient supprimées.

Malheureusement, aucune des pages n'incluait réellement d'images de la montre, donc ce à quoi elles finissent par ressembler est une supposition, mais nous ne nous attendrions pas à un changement majeur par rapport à son système à cinq boutons existant.

Grâce à cette fuite, et à la précédente, on sait au moins que la montre sera disponible avec la connectivité LTE, et qu'il y aura une édition Solar cette année. Donc, si ce qui vous importe le plus, c'est la durée de vie de la batterie, le modèle Solar pourrait vous donner un coup de pouce, en particulier si vous passez beaucoup de kilomètres à courir à l'extérieur en été.

Bien qu'aucun prix ne soit mentionné, nous nous attendons à ce que le 955 soit bon marché. Cependant, il est peu probable qu'il soit aussi cher que le multisport phare Fenix 7 ou le nouvel Epix.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Écrit par Cam Bunton.