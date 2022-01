Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une liste pour le Garmin Forerunner 955 est apparue sur le site Web australien de la société, ce qui laisse supposer qu'une annonce officielle est en attente.

Comme nous l'avons vu avant le lancement du Garmin Venu 2 Plus - et des fuites similaires pour le Fenix 7 - une page Web à moitié complète détaillant la montre de course non confirmée a été repérée par les utilisateurs aux yeux d'aigle d'un subreddit Garmin .

La page, naturellement, a maintenant été supprimée, et a également été supprimée avant qu'elle ne puisse être mise en cache par Google. Contrairement à d'autres fuites, cette liste n'a pas non plus montré l'appareil en images, ce qui nous laisse la plupart du temps avec la quasi-confirmation que le successeur du Forerunner 945 sera bien un modèle 955.

Bien sûr, avec Garmin actualisant presque tous les autres appareils Forerunner au cours des deux dernières années, qui comprenaient également une version LTE du Forerunner 945 aux États-Unis l'année dernière, une version nouvelle génération de la montre de course phare était toujours susceptible d'atterrir dans le futur proche.

Outre le nom, la liste montre également le fait qu'il sera livré avec LTE et que le forfait coûtera 1 049 $ AU (ce qui se traduit approximativement par 750 $ / 550 £). En règle générale, Garmin propose son Forerunner haut de gamme avec un moniteur de fréquence cardiaque à sangle de poitrine pour une précision améliorée.

Étant donné que le modèle LTE du 945 n'a pas été lancé en Australie, cela indique que le 955 sera livré avec la fonctionnalité en standard (ou peut-être inclura simplement l'option dans plus de régions), tandis que l'augmentation de prix reste à peu près conforme à ce que nous attendrait, et ce que nous avons vu du saut de la Fenix 7. Actuellement, le modèle 945 LTE est disponible pour 649,99 $ sans la sangle de poitrine intégrée, il est donc juste d'estimer qu'un modèle 955 LTE « standard » atteindrait plus près de 700 $.

La spéculation sur les prix mise à part, il est important de se rappeler que nous ne savons pas non plus quand Garmin annoncera une date de sortie officielle pour la montre de course de nouvelle génération - si elle le fait du tout.

Si les montres Garmin récemment lancées sont quelque chose à dire, il est probable que plus de détails émergeront bientôt. Nous mettrons à jour cet article avec toutes les dernières informations.

Écrit par Conor Allison.