Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà regardé une montre de suivi de fitness en plein air, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de la gamme Fenix de Garmin, qui se situe au sommet de sa gamme de produits. Pour 2022, il a été rafraîchi sous la forme du Garmin Fenix 7, alors qu'y a-t-il de nouveau et d'excitant dans cette série de montres ?

Nous sommes depuis longtemps fans de la gamme Fenix - les 6 Pro et 6 Pro Solar étaient les meilleurs produits dans nos critiques - et le Fenix 7 prend tout ce qui était bon à ce sujet et s'appuie sur son ensemble de fonctionnalités. Il existe également un tas d'options pour répondre à toutes les spécificités, avec les Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X, toutes disponibles dans les éditions `` standard '', Solar et Sapphire Solar - les deux dernières ajoutant l'énergie solaire et le verre Power Sapphire dans une addition.

Le principal des nouvelles fonctionnalités de la Fenix 7 est un écran tactile, qui manquait aux prédécesseurs. Il peut être désactivé si ce n'est pas à votre goût, ou si vous ne l'utilisez tout simplement pas sur le terrain, mais nous pourrions voir qu'il est utile pour des tâches spécifiques - peut-être lorsque vous êtes à la maison en faisant défiler les détails des données, pour Exemple.

Il y a aussi un GPS bi-bande sur l'édition solaire Sapphire (y compris la bande L5) qui est particulièrement utile pour une montre de plein air où le signal peut être plus difficile à acquérir. Même une lampe torche intégrée (uniquement sur le modèle 7X) vous aide à éclairer votre chemin, mais utilisez-la avec parcimonie si vous souhaitez économiser la batterie.

Toutes les montres Fenix 7 sont préchargées avec SkiView pour visualiser les noms des pistes et les cotes de difficulté pour plus de 2000 stations de ski à travers le monde. Les modèles Solar et Solar Sapphire sont livrés avec des cartes TopoActive téléchargeables dans le monde entier (pas seulement spécifiques à une région, comme cela a été le cas dans les montres précédentes). Ce dernier point sera un grand attrait pour les aventuriers du monde à la recherche de cartes topographiques.

Garmin développe depuis longtemps des outils d'évaluation de l'énergie, tels que BodyBattery dans ses montres de course (qui est également inclus ici, utilisé en synchronisation avec le moniteur d'oxygène sanguin Pulse Ox et le suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7).

Le Fenix 7 offre également Real-Time Stamina, qui est conçu pour suivre les niveaux d'effort pendant la course ou le cyclisme. Il existe également une fonction Visual Race Predictor pour vous aider à évaluer votre entraînement de course global. Ensuite, Recovery Time Advisor peut prendre en compte l'intensité de l'entraînement dans n'importe quelle discipline et vous conseiller sur le repos nécessaire.

Cela ressemble alors à une grande mise à jour complète de la série Fenix. Garmin présentera également un modèle Epix « Gen 2 », complet avec un écran AMOLED, orienté vers un client plus lifestyle - une alternative de plein air à, disons, l' Apple Watch Series 7 , si vous voulez.

La série Garmin Fenix 7 sera mise en vente à partir de 599,99 £, les modèles Solar et Sapphire Solar coûtant inévitablement plus cher.

squirrel_widget_6481204

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Écrit par Mike Lowe.