(Pocket-lint) - La Vivomove Sport, révélée au CES 2022 , représente le retour de Garmin à la montre plus traditionnelle avec des fonctionnalités de fitness supplémentaires - la dernière version de cette série étant la Vivomove HR, depuis 2017 .

La Vivomove Sport est décrite comme une « smartwatch hybride », car elle présente des fonctionnalités de montre classiques, principalement de véritables aiguilles de montre à tic-tac - qui peuvent se déplacer pour révéler un écran tactile autrement caché, d'où la position du produit hybride.

Doté d'un bracelet en silicone avec un cadran de montre de couleur coordonnée - il existe trois couleurs au choix - le boîtier du Vivomove Sport présente des accents métalliques pour mettre en valeur ce look classique d'une manière contemporaine.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée comme une montre classique pour simplement lire l'heure, la Vivomove Sport offre une lecture de l'oxygène dans le sang, une fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, un suivi du stress, une surveillance du sommeil, etc. La fonction BodyBattery intégrée utilise cette suite de capteurs pour aider à évaluer le niveau d'énergie actuel de votre corps, en fonction de votre entrée et de votre sortie.

Comme le suggère la partie "Sport" du nom de ce Vivomove, il existe également des fonctionnalités spécifiques de suivi sportif, qui utilisent un GPS connecté - c'est-à-dire qu'il n'est pas intégré, vous aurez besoin d'un périphérique externe pour cela, comme votre téléphone - pour le yoga , force, Pilates, cardio, tapis roulant, cyclisme et autres activités.

La montre est censée durer cinq jours avec toutes ces fonctionnalités actives, ou restez en mode montre uniquement (c'est-à-dire avec l'écran tactile éteint) et vous obtiendrez six jours d'utilisation par charge.

Le Garmin Vivomove Sport est disponible dès maintenant au prix de 159 £. C'est moins que l'ancien produit Vivomove, ce qui est un bon signe, tant que vous pouvez accepter l'absence de GPS intégré ici comme compromis pour un prix aussi abordable.

