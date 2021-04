Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé le Venu 2 et le Venu 2S, la montre intelligente AMOLED étant désormais disponible en deux tailles différentes.

Le Venu 2 a un boîtier de montre de 45 mm et prend un bracelet de 22 mm, tandis que le Venu 2S a un boîtier de 40 mm et prend un bracelet de 18 mm, ce qui signifie que vous pouvez choisir la montre qui vous convient le mieux - et échanger les bracelets si vous avez envie de changer.

Le Venu est la réponse de Garmin aux autres montres intelligentes haut de gamme du marché, utilisant un écran AMOLED - surmonté de Gorilla Glass 3 pour le protéger - pour vous offrir des visuels plus riches que ceux que vous trouverez sur ses appareils axés sur le sport.

Sur le Venu 2, il y a une interface rafraîchie, avec des animations que vous nobtiendrez pas sur dautres appareils Garmin , tandis que laccent est également mis sur les entraînements HIIT, avec des animations à lécran pour que vous sachiez ce que vous êtes censé faire.

Il existe des profils pour plus de 25 sports intégrés, tandis que la compatibilité avec Connect IQ signifie que vous pouvez ajouter des applications et des cadrans supplémentaires.

Les modèles Venu 2 circulent autour dun ensemble complet de capteurs, y compris le capteur de fréquence cardiaque à larrière de la montre, loxygène sanguin, le GPS et les capteurs de mouvement, pour suivre votre activité 24h / 24 et 7j / 7.

Bien sûr, vous pourrez faire les gros entraînements cardio de la course à pied, de la natation et du cyclisme, mais il y a beaucoup plus à offrir, y compris des modes de marche et de randonnée dédiés, ainsi que des sports en salle.

Il y a un corps en polycarbonate surmonté dune lunette en acier inoxydable, le tout avec une étanchéité de 50 mètres, il est donc heureux de nager, de skier, de se doucher ou de transpirer.

Il existe également un suivi complet du sommeil, qui alimente la fonction Body Battery de Garmin, afin que vous puissiez voir combien de repos vous avez besoin en fonction de votre activité, pour vous aider à trouver le bon équilibre.

Il existe également des fonctionnalités de santé, qui intègrent non seulement le suivi de la santé des femmes, mais une nouvelle fonctionnalité dinstantané de santé examinera également la fréquence cardiaque et les niveaux doxygène dans le sang pendant 2 minutes. Vous serez en mesure de connaître votre âge physique, de suivre votre niveau de stress et bien plus encore.

Pour tirer le meilleur parti de votre Venu 2, vous devrez le connecter à votre smartphone via Garmin Connect, où vous obtiendrez des informations approfondies sur vos données et ce que cela signifie, tout en étant en mesure de vérifier vos statistiques après lexécution - comme et accédez à de nombreux entraînements que vous pouvez synchroniser avec votre montre.

Garmin Connect fournira également des notifications à votre poignet afin que vous puissiez laisser votre téléphone dans votre poche, tandis que les utilisateurs dAndroid pourront profiter des réponses rapides pour répondre à ces messages importants.

Le Venu 2 prendra en charge la musique, avec la possibilité de télécharger et de synchroniser jusquà 650 pistes à partir de Spotify, Deezer ou Amazon Music, tandis que Garmin Pay est également pris en charge, ouvrant les paiements en déplacement.

Il existe une prise en charge de la charge rapide de la batterie, vous donnant une journée dutilisation à partir de 10 minutes branché, tandis que vous aurez plus de 10 jours dutilisation en mode économiseur de batterie - le fonctionnement réel en direct que nous examinerons lorsque nous examinerons ce nouveau modèle .

Les nouveaux Garmin Venu 2 et Venu 2S sont disponibles dès maintenant au prix de 399,99 €.

Écrit par Chris Hall.