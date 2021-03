Garmin Rally est une suite complète de nouvelles pédales de mesure de puissance pour les cyclistes sur route et hors route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le cyclisme a connu un énorme boom au cours de lannée dernière, nous ne pouvons donc pas nous empêcher de penser que le moment choisi pour le lancement de la nouvelle pédale de capteur de puissance de Garmin ne pourrait pas être meilleur. Présentation de Rally, cest une toute nouvelle famille de pédales prenant en charge les mesures latérales simples ou doubles, les crampons Shimano ou Look, et les vélos sur et hors route.

La gamme existante de pédales Vector de Garmin a été populaire auprès des cyclistes, mais dans les modèles sortants, vous avez deux options: la Vector 3 offrant une configuration double, ou la Vector 3S offrant une mesure dun seul côté, pour les cyclistes sur route, avec des crampons Garmin ou Look.

La famille Rally vous offre beaucoup plus doptions.

Tout dabord, les RK100 et RK200 continuent à partir du Vector 3, prenant en charge les crampons Look Keo comme avant. Le RK100 est le modèle simple face, tandis que le RK200 est le modèle double face pour les données les plus précises.

Les RS100 et RS200 sont compatibles avec les crampons Shimano SPD-SL, et sont à nouveau disponibles en modèles simple ou double face pour les cyclistes sur route.

Enfin, les XC100 et XC200 sont destinés à la mesure de la puissance tout-terrain et prennent en charge les cales Shimano SPD et amènent Garmin dans un nouveau segment du marché.

Lavantage des mesures bilatérales est que vous pouvez obtenir des données pour chaque jambe, ce qui vous aide à faire des ajustements pour tirer le meilleur parti de votre trajet. Ils suivront également le temps passé hors de la selle et assis.

Les Rally RK100, RS100 et XC100 (les modèles unilatéraux) sont plus abordables comme point dentrée pour la mesure de puissance sur le vélo, mais Garmin dit que vous pouvez passer à un système à double détection à lavenir acheter les pédales de mise à niveau pour faire un paire.

Les pédales seront largement prises en charge dans les ordinateurs de vélo et les applications compatibles, tels que Zwift pourles entraîneurs dintérieur .

Les pédales vous donneront 120 heures dautonomie et la broche est conçue de manière à pouvoir être permutée entre différents corps de pédales de rallye. Cela signifie que vous navez pas à acheter un ensemble complet de pédales, il vous suffit dacheter un ensemble, puis le kit de corps de pédale pour lautre type que vous souhaitez.

Il y a des fils métalliques et un nouveau contact de batterie pour augmenter la fiabilité des pédales.

Les prix - comme cest le cas pour les wattmètres - restent élevés, les modèles à double détection allant de 969,99 £ à 1059,99 £. Les modèles à détection unique sont de 569,99 £ à 619,99 £.

Une pédale de mise à niveau (pour passer du simple au double) coûte entre 489,99 £ et 529,99 £, tandis que les kits de conversion sont de 179,99 £ à 219,99 £.

Meilleurs trackers de fitness 2021: les meilleurs groupes dactivité à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 2 Mars 2021 Notre guide des meilleurs trackers de fitness disponibles, vous aidant à compter les pas, à suivre les calories, à surveiller votre fréquence

Écrit par Chris Hall.