Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a lancé une nouvelle montre destinée spécifiquement aux ultra-coureurs / athlètes dendurance. Il sappelle le Garmin Enduro, et est essentiellement un Garmin Fenix 6 rebadgé mais avec un suivi des performances amélioré.

Du côté du design, il est pratiquement identique à la série Fenix 6, mais est disponible en différentes couleurs et est livré avec une nouvelle bande en nylon flexible.

Plutôt que de présenter les accents rouges de la gamme Fenix, Endura a des accents jaunes / verts et semble venir dans des variantes de couleur gris acier et gris carbone. Cest fondamentalement gris clair et gris foncé.

Il intègre le verre solaire de Garmin pour vous permettre de vous recharger lors de la course à la lumière du jour et vous offre une autonomie allant jusquà 65 jours selon la version de Garmin.

squirrel_widget_4167672

Enduro dispose dun système de mesure VO2 Max amélioré qui comprend une nouvelle capacité VO2 Max trail run, et sajuste automatiquement en fonction des conditions du trail. Il prend également en compte la chaleur et laltitude lors de la mesure de votre forme physique.

Il y a ClimbPro, une fonction qui vous donne des données sur le gradient, le gain daltitude et la distance sur vos ascensions actuelles et à venir. Vous obtenez même une minuterie de repos dans la session dactivité `` Ultrarun qui vous permet denregistrer le temps que vous passez aux stations de repos à faire une pause / prendre de leau et de la nourriture.

Meilleurs trackers de fitness 2021: les meilleurs groupes dactivité à acheter aujourdhui Par Britta O'Boyle · 4 Janvier 2021 · Notre guide des meilleurs trackers de fitness disponibles, vous aidant à compter les pas, à suivre les calories, à surveiller votre fréquence

En dehors du suivi dactivité, la montre vous indiquera combien de temps vous devez vous reposer afin de récupérer efficacement. Ce nest pas non plus un chiffre statique. Si vous suivez votre sommeil et votre activité quotidienne, il ajustera votre temps en fonction de votre repos et de vos mouvements quotidiens.

Ajoutez cela aux mesures de suivi des séances de vélo de montagne et aux entraînements recommandés et vous obtenez une véritable montre multisports, mais adaptée aux très longues séances de course à pied.

Bien sûr, vous bénéficiez de toutes les autres fonctionnalités actuelles de Garmin, telles que la possibilité dafficher des cartes, dafficher les notifications du smartphone, les événements du calendrier, la fréquence cardiaque quotidienne, la saturation en oxygène du sang, le sommeil, la lecture de musique hors ligne et Garmin Pay pour les paiements sans contact.

Garmin Enduro est en vente à partir daujourdhui avec des prix commençant à 799 $ aux États-Unis ou 699 £ au Royaume-Uni.

Écrit par Cam Bunton.