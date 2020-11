Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Black Friday est bien vivant, et le Garmin Vivoactive 4 a été ajouté au pot dexcellentes offres dont vous pouvez profiter.

La montre de sport est actuellement disponible sur Amazon pour 246,50 $ , au lieu de 349,99 $.

squirrel_widget_168722

Le montant que vous économisez dépend du modèle que vous choisissez, mais la meilleure remise actuellement disponible concerne le modèle noir standard de 45 mm - vous permettant de couper plus de 100 $. Cependant, il existe également de délicieuses offres à faire sur dautres variations de couleurs, y compris léquivalent de 40 mm, le Vivoactive 4S - disponible pour 269,99 $ .

Les deux offres représentent une économie vraiment considérable sur un top tracker, et les variations de taille en font un ajustement idéal pour ceux qui ont des poignets petits ou grands. Cela prend également un appareil qui est plutôt cher et le transforme en un appareil qui, par rapport à la concurrence, est très abordable.

Alors, quest-ce qui fait de la Vivoactive 4 une montre intelligente solide dans laquelle investir?

Eh bien, si vous êtes un exerciseur passionné - en particulier celui qui aime suivre la distance des courses ou des cycles - cest un excellent choix. Essentiellement, la Vivoactive 4 combine certaines des fonctionnalités délite que vous trouverez sur les appareils ultra-chers Fenix et Forerunner et les compile dans un package plus intelligent.

En plus du GPS, de la surveillance de la fréquence cardiaque et de la gamme de mesures de suivi corporel de Garmin, vous bénéficiez également de la prise en charge des listes de lecture Spotify hors ligne, du suivi du sommeil et des notifications sur smartphone.

La durée des économies nest pas tout à fait claire - et même si elles se poursuivront tout au long de la période du Black Friday - mais nous dirions que ceux qui ont eu lœil sur un appareil Garmin devraient sérieusement envisager de profiter de celui-ci.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Conor Allison.