Lexcellent Garmin Forerunner 245 atteint son prix le plus bas des ventes du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes du Black Friday ont vraiment commencé et lun des derniers appareils Garmin Forerunner est inclus dans les offres - le Forerunner 245.

Le Garmin Forerunner 245 coûte désormais 179 £, soit une économie de 70,99 £ .

Squirrel_widget_3144787

Cest un excellent prix pour une montre de fitness accomplie, idéale pour les athlètes en herbe et capable de suivre tous vos entraînements et compétitions.

Il convient de noter que cette version propose de la musique, qui se trouve sur une version plus chère de cet appareil - et il semble que loffre ne sétend quaux couleurs gris et merlot pour le moment.

Le Forerunner 245 est le deuxième niveau des appareils Garmin, assis au-dessus du Forerunner 45, offrant GPS, fréquence cardiaque et une sélection complète de suivi dactivité. Il suivra non seulement votre exercice, mais aussi vos pas quotidiens et votre sommeil.

À partir des données recueillies, vous pouvez examiner les avantages de votre entraînement et votre récupération, tandis que les coureurs sont bien servis grâce à une dynamique de course avancée.

On ne sait pas combien de temps cet accord va durer - il est actuellement répertorié comme ne durant que jusquau 20 novembre. Nous gardons une trace de toutes les offres Garmin ici.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Chris Hall.