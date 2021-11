Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les ventes du Black Friday ont commencé et il y a de larges remises sur les appareils Garmin, y compris le Forerunner 245.

Il sagit dune excellente montre pour les coureurs et les fans de fitness, avec une économie de 33% servie lors des premières ventes du Black Friday.

Garmin Forerunner 245 - économisez 100 $ La Forerunner 245 est lune de nos montres de fitness préférées couvrant toutes les mesures de suivi essentielles, tout en offrant également un suivi du sommeil et des notifications de smartwatch. Cest encore mieux avec cette remise, ce qui signifie que cest seulement 199,99 $. Voir l'offre

The Forerunner 245 is the second tier in Garmin devices, sitting above the Forerunner 45 or 55, offering GPS, heart rate and a full selection of activity tracking. It will track not only your exercise, but your daily steps and sleep too, so it can give you a full picture of what you're doing.

From the data gathered you can examine what benefits are coming from your training and how well you recover, while runners are well served thanks to advanced running dynamics.

For those wanting support for music, you'll need a slightly different version. Thankfully, that's also discounted in early Black Friday sales.

Garmin Forerunner 245 Musique - économisez 100 $ Le Forerunner 245 Music offre tous les avantages du modèle standard, mais vous permet de connecter vos écouteurs Bluetooth et de synchroniser la musique de Spotify, Deezer ou Amazon Music. Cest maintenant seulement 249,99 $ - le moins cher quil ait été sur Amazon. Voir l'offre

