Garmin ajoute le suivi de la grossesse à ses montres et à Garmin Connect

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a ajouté une fonctionnalité à Garmin Connect qui vous permettra de suivre votre grossesse, votre montre Garmin jouant son rôle en contribuant à limage.

Garmin Connect est lapplication compagnon de Garmin qui sexécute sur votre appareil Android ou iPhone, se connectant à votre portable, mais vous donnant accès à de nombreuses données. Vous serez en mesure de fournir des détails sur votre grossesse, de sorte que vous puissiez suivre les progrès via Garmin Connect, obtenir des commentaires et des informations utiles.

Il y aura une ventilation semaine par semaine avec des informations sur des choses comme la taille du fœtus ainsi que des conseils nutritionnels et dexercice pour vous aider à rester en bonne santé.

Cela sera accompagné dun suivi des symptômes spécifiques à la grossesse, afin que vous puissiez enregistrer des détails tels que les mouvements du bébé, comment vous vous sentez ou les niveaux de glycémie. Bien sûr, vous pourrez également utiliser des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil et Body Battery sur votre appareil Garmin pour voir comment vous vous en sortez.

Les montres compatibles pourront utiliser la nouvelle application Pregnancy Tracking Connect IQ , et ces appareils incluent la plupart des appareils Forerunner de la dernière génération du 245 au 945, Fenix, Venu et Venu Sq, ainsi que les modèles Vivoactive 3 et 4. . Vous pourrez également utiliser le widget de suivi de la santé des femmes sur le Vivomove pour suivre la grossesse.

Vous pourrez également faire des choses comme mettre en pause votre statut dentraînement, activer des alertes de fréquence cardiaque élevée et recevoir des rappels dhydratation pour rester sur la bonne voie.

Vous pouvez trouver les options dans Garmin Connect sous Paramètres utilisateur> Santé des femmes.

Écrit par Chris Hall.