Garmin Vivofit Jr 3 actualise le tracker de fitness populaire pour les enfants

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin a annoncé une nouvelle version mise à jour du Garmin Vivofit Jr, avec un nouveau design et lajout de quelques nouvelles fonctionnalités.

Le Garmin Vivofit Jr 3 est disponible en quatre modèles - Disney Princess, The Little Mermaid, Black Panther et Iron Man, mais il a maintenant une forme carrée, il ressemble donc un peu plus à une montre ordinaire.

Il continue de suivre ces mesures essentielles, telles que le sommeil, les pas et les minutes dactivité, avec des récompenses pour atteindre les objectifs dactivité, déverrouillant lapplication compagnon avec des «aventures» liées au personnage du traqueur.

Grâce à un espace enfants dans lapplication, une fois que les objectifs dactivité sont atteints, ils pourront explorer ces aventures, en les gardant motivés pour rester actifs.

Ce contenu sera des aventures avec Ariel, Belle, Jasmine, Mulan et Rapunzel pour les modèles Disney Princess, tandis que des aventures de la saga Infinity avec des personnages Marvel sont disponibles pour les versions Black Panther et Iron Man.

Vous pourrez participer à des compétitions en famille, attribuer des tâches et programmer des alertes sur la montre.

On dit que la durée de vie de la batterie dure un an, alors quelle est également suffisamment étanche pour être utilisée pour la natation. Le nouveau Garmin Vivofit Jr 3 coûtera 79,99 $ ou 79,99 £ et sera disponible au quatrième trimestre 2020.

Écrit par Chris Hall.