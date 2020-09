Lancement de la Garmin Forerunner 745 pour renforcer loffre de montres multisports de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pendant de nombreuses années, le Garmin Forerunner 735XT a été un pilier pour les triathlètes. Alors que les Forerunner 935 et 945 sont venus offrir beaucoup plus de fonctionnalités, le 735XT sest battu, grâce à un ensemble de fonctionnalités impressionnant et des prix agréables.

Garmin a maintenant officiellement mis à jour la Forerunner 735XT avec la Forerunner 745. Il abandonne le nom XT car la montre sintègre plus clairement dans la gamme Forerunner. Elle est toujours positionnée comme une montre pour les athlètes multisports, qui cherchent à soutenir spécifiquement la course à pied et le cyclisme, tout en prenant en charge le large éventail de fonctions que vous obtenez sur de nombreuses montres Garmin. Surtout, il reflète de nombreuses fonctions que vous trouverez dans les meilleurs appareils de la série 900 de Garmin.

Les entraînements sur lappareil et les données dentraînement détaillées sont présentés. Vous pouvez avoir des suggestions pour les entraînements quotidiens, y compris la course à pied et le cyclisme, en fonction des niveaux dentraînement et de récupération actuels, vous pouvez suivre toutes les mesures que vous attendez comme la fréquence cardiaque, les données GPS, la VO2 Max, la charge dentraînement et les effets dentraînement.

1/6 Garmin

En utilisant des capteurs supplémentaires - comme le nouveau HRM-Pro ou un capteur de puissance - vous pouvez obtenir encore plus de données pour votre entraînement de course ou votre entraînement à vélo, tandis que les nageurs obtiendront des détails sur la distance, la course, lallure et plus encore.

Peu importe ce que vous faites, votre rétablissement vous sera suggéré afin que vous sachiez combien de temps il vous faudra pour vous préparer à la prochaine session difficile, tandis que des facteurs liés au mode de vie peuvent également être pris en compte, tels que le stress de votre journée ou le degré de stress. eh bien tu dors.

Désormais compatible avec la musique, jusquà 500 chansons peuvent être synchronisées avec le Forerunner 745 afin que vous puissiez écouter vos listes de lecture Spotify, Deezen ou Amazon Music préchargées via vos écouteurs Bluetooth pendant que vous courez ou dans la salle de sport. Il existe également Garmin Pay , qui prend en charge les paiements mobiles afin que vous puissiez obtenir ce remède de récupération sur le chemin du retour dun simple glissement de poignet.

Tout est synchronisé avec Garmin Connect, avec une intégration dans des services tels que Komoot et Strava, tandis que les messages du smartphone seront servis sur votre poignet.

Il existe des fonctions infinies prenant en charge à peu près tous vos besoins sportifs, tandis que cette montre promet une semaine dautonomie de la batterie et jusquà 16 heures de suivi GPS - ce qui devrait vous permettre de contourner cet Ironman. Cette durée de vie de la batterie est plus courte que celle du Forerunner 945 et, à première vue, cest la principale différence entre ces appareils.

Le Garmin Forerunner 745 coûtera 449,99 £ et il est maintenant disponible.

Écrit par Chris Hall.