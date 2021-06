Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une gamme de remises sur les montres Garmin dans les ventes Prime Day dAmazon, et lun des meilleurs appareils Garmin a rejoint la liste - le Garmin Fenix 6.

Il existe des réductions sur toute la famille de montres, que vous soyez au Royaume-Uni ou aux États-Unis, afin que vous puissiez économiser un peu dargent.

• Garmin Fenix 6 - économisez 300 $ / 200,99 £ - maintenant 499,99 $ / 329 £. Voir loffre surAmazon US | amazon Royaume-Unis

• Garmin Fenix 6 Pro - économisez 224,99 £, maintenant 375 £. Voir loffre sur Amazon UK

• Garmin Fenix 6S Pro - économisez 200 $, maintenant 499,99 $.Voir loffre sur Amazon US

Le Fenix 6 est lappareil de sport haut de gamme de Garmin, offrant des métriques avancées pour tous les types de sports mais vraiment axé sur les aventuriers de plein air.

Il vous donne la fréquence cardiaque, le GPS, laltitude, une boussole, des mesures de course avancées, le suivi du sommeil, les notifications sur smartphone, le guidage ditinéraire, le rythme de course - et il vous donnera une véritable autonomie de 14 jours.

Il est conçu pour résister aux chocs et aux chutes, avec une lunette en acier inoxydable protégeant lécran de 1,30 pouce ainsi que des sangles facilement interchangeables, tandis que le modèle Pro est doté dun écran en saphir pour encore plus de protection.

Pour ceux qui souhaitent un modèle plus petit, les 6S et 6S Pro sont également à prix réduit - et si vous voulez quelque chose de plus grand, le 6X Pro est également à prix réduit. Cliquez simplement sur les options via les liens ci-dessus pour trouver loption que vous souhaitez.

La Fenix 6 prend en charge les fonctionnalités avancées de la montre intelligente telles que Garmin Pay et la prise en charge des écouteurs Bluetooth afin que vous puissiez écouter votre musique sans avoir besoin dun téléphone.

Vous pouvez personnaliser les informations que vous pouvez lire sur lappareil à laide de Garmin Connect IQ et toutes vos métriques sont synchronisées avec votre smartphone pour une analyse ultérieure. Cest sans aucun doute lune des meilleures montres de sport que vous puissiez acheter.

Écrit par Chris Hall.