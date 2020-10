Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe une gamme de réductions sur les appareils Garmin dans les ventes Prime Day dAmazon et lun des meilleurs appareils Garmin a rejoint la liste - le Garmin Fenix 6.

Le Garmin Fenix 6 a bénéficié dune réduction de 33% , le ramenant à 356 £, soit 174 £ sur le prix de vente conseillé. Il existe également des réductions sur la Garmin Fenix 6S , la version plus petite du même modèle.

La Fenix 6 est les appareils sportifs haut de gamme de Garmin, offrant des mesures avancées pour tous les types de sports, mais vraiment axées sur les aventuriers en plein air.

Il vous donne la fréquence cardiaque, le GPS, laltitude, une boussole, des mesures de course avancées, un suivi du sommeil, des notifications sur smartphone, un guidage ditinéraire, un rythme de course - et il vous donnera une véritable autonomie de 14 jours.

Il est conçu pour résister aux chocs et aux chocs, avec une lunette en acier inoxydable protégeant lécran de 1,30 pouces ainsi que des bracelets facilement interchangeables.

Il prend également en charge des fonctionnalités avancées de smartwatch telles que Garmin Pay et la prise en charge des écouteurs Bluetooth afin que vous puissiez lire votre musique sans avoir besoin dun téléphone.

Vous pouvez personnaliser les informations que vous pouvez lire sur lappareil à laide de Garmin Connect IQ et toutes vos métriques se synchronisent sur votre smartphone pour une analyse ultérieure. Cest, sans aucun doute, lune des meilleures montres de sport que vous puissiez acheter.

Il existe une gamme de différentes versions de la montre, y compris différentes tailles, alors assurez-vous dobtenir le modèle que vous souhaitez et que la réduction sapplique à ce modèle. Nous prévoyons que cette offre sera disponible dans les prochaines 24 heures.

Écrit par Chris Hall.