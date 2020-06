Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Garmin a annoncé deux mises à jour de ses ordinateurs de vélo, lEdge 1030 Plus devenant le nouveau produit phare et lEdge 130 Plus assis vers le bas de la gamme - mais offrant toujours une large gamme de mesures.

Voici maintenant les nouveaux appareils en panne et ce quils offrent.

À partir de lEdge 1030 Plus, cela remplace lEdge 1030 qui est disponible depuis quelques années. Le nouveau modèle dispose toujours dun écran tactile couleur de 3,5 pouces, offrant une cartographie et une navigation détaillée, ainsi que de larges mesures pour suivre votre conduite et vos performances - en fonction des capteurs que vous utilisez.

Comme sur de nombreux appareils avancés de Garmin, vous pourrez créer ou importer des itinéraires à l aide de Garmin Connect et les synchroniser avec votre Edge 1030 Plus - ou utiliser des itinéraires à partir de Strava ou de Komoot - mais vous pouvez également suspendre des itinéraires si vous souhaitez explorer quelque chose. ce nest pas préprogrammé. Cela signifie que vous pouvez échapper à la messagerie hors cours.

Lorsque vous souhaitez revenir à litinéraire, vous pouvez reprendre la navigation vers votre itinéraire ou revenir au début. Il y a aussi des fourches préinstallées, ce qui signifie que vous pouvez trouver des itinéraires à partir de lappareil. Il existe dautres fonctions spécifiques pour les vététistes, pour évaluer la difficulté dune randonnée et évaluer la fluidité de la descente. Vous pouvez également voir jusquoù vous avez sauté et obtenir un enregistrement de votre temps de suspension.

Il sassociera à votre téléphone pour vous avertir et offrir LiveTrack afin que les autres puissent voir où vous en êtes sur votre trajet. La batterie devrait durer 24 heures.

LEdge 1030 Plus est conçu comme un ensemble dentraînement complet pour les cyclistes, compatible avec une gamme de capteurs de conduite ainsi que des entraîneurs dintérieur Tacx.

Prix de la nouvelle gamme Garmin Edge 1030 Plus de 519,99 à 599,99 £ .

LEdge 130 Plus se situe vers le bas de la gamme des ordinateurs de vélo de Garmin, avec un écran monochrome de 1,8 pouces. Ce nest pas un écran tactile, mais des commandes de bouton pour lappareil.

Il ny a pas non plus de mappage de base sur cet appareil, mais il offrira la navigation - il est simplement basé sur des lignes et des flèches, plutôt quune carte mobile en arrière-plan. Les itinéraires peuvent être déplacés vers lappareil lors de la synchronisation à partir de Garmin Connect sur votre téléphone, mais il ny a pas de lien direct vers le Wi-Fi pour la synchronisation en arrière-plan.

Lun des ajouts par rapport à lancien Edge 130 est la fonction ClimbPro de Garmin. Cela vous montrera la pente dune montée avec un indicateur de la distance que vous parcourez, vous avez donc une bonne idée de la faire tourner ou de vous bête au sommet.

Il y a un altimètre pour vous donner des données daltitude plus précises en travaillant avec le GPS, tandis quil affichera également les messages du smartphone lorsquil est lié à votre téléphone.

Grâce au capteur de mouvement, vous obtiendrez les détails du saut, y compris la distance à laquelle vous avez sauté et la durée de votre vol.

Le Garmin Edge 130 Plus vous offrira 12 heures de GPS, mais celui-ci passera à 10 heures si vous utilisez plus de capteurs. À lavenir, il sera également mis à jour pour être compatible avec les entraîneurs dintérieur Tacx, ce qui signifie que vous obtenez beaucoup de fonctions de cet ordinateur.

Le Garmin Edge 130 sera disponible à partir de 169,99 £.