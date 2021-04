Comment créer des itinéraires de course ou de randonnée personnalisés avec Garmin Connect

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin Connect est plus quun simple endroit pour afficher les données collectées par votre montre Garmin ou votre compteur de vélo. Cest un portail vers tout un monde de fonctionnalités et de fonctions, y compris la création ditinéraires personnalisés pour courir ou rouler.

Si vous vous ennuyez de toujours emprunter les mêmes routes, cest une étape rapide pour créer un nouvel itinéraire et lenvoyer sur votre appareil Garmin.

Voici comment sortir et découvrir de nouveaux itinéraires.

Il est très facile de créer un itinéraire personnalisé pour courir ou faire du vélo via Garmin Connect. Tout dabord, assurez-vous que lapplication Garmin Connect est installée sur votre téléphone ( Android , iOS ) et que vous êtes connecté.

Ouvrez Garmin Connect sur votre téléphone. Développez le menu latéral et appuyez sur formation> cours. Vous verrez une liste de vos cours avec loption "Créer un cours" en haut. Appuyez sur "créer un cours" et sélectionnez le type, puis sélectionnez "automatique" sur lécran suivant Vous serez ensuite invité à indiquer la longueur souhaitée pour le parcours et la direction dans laquelle vous souhaitez vous diriger à partir de votre point de départ, ainsi que de lui donner un nom. Enfin, une carte de votre emplacement vous sera présentée, appuyez sur lendroit où vous commencerez et où vous finirez et votre itinéraire sera créé.

Cest tout ce que vous avez à faire pour tracer litinéraire, lapplication vous présentant ensuite une carte. Vous pouvez faire des personnalisations, comme changer la direction, mais cest fondamentalement tout.

Une fois que vous avez enregistré un parcours, vous devrez lenvoyer sur votre appareil afin que vous puissiez suivre cet itinéraire à partir de votre poignet ou de votre guidon. Appuyez sur le menu en haut à droite de lécran et vous verrez loption pour lenvoyer à votre appareil, où il apparaîtra après la synchronisation de votre montre avec lapplication.

Vous pouvez également tracer des itinéraires personnalisés, ce qui est un peu plus de travail, mais peut être utile si vous souhaitez vous rendre à un endroit spécifique. À létape 4 ci-dessus, sélectionnez plutôt «personnalisé» et vous aurez alors la possibilité de déposer une épingle sur la carte et dy accéder. Vous pouvez utiliser plusieurs épingles ou une seule, peut-être en déposant cette épingle à lendroit où vous souhaitez faire demi-tour.

Enfin, si cela représente trop defforts sur votre téléphone, vous pouvez également le faire dans un navigateur Web via connect.garmin.com . Une fois que vous avez enregistré votre itinéraire, il se synchronise avec votre application pour smartphone et peut ensuite être envoyé sur votre appareil.

Bien sûr, vous aurez besoin dun appareil Garmin prenant en charge le guidage ditinéraire si vous souhaitez envoyer cet itinéraire à votre poignet ou à votre ordinateur de vélo et obtenir la navigation en déplacement. Cest une excellente option si vous vous trouvez dans un nouvel emplacement ou si vous souhaitez simplement explorer de nouveaux itinéraires dans votre région. Voici une liste de tous les appareils qui prendront en charge cette fonction:

D2

D2 Bravo

D2 Charlie

Delta D2

D2 Delta PX

D2 Delta S

Descente Mk1

Série Edge

Epix

Série Fenix

Forerunner 245

Musique de Forerunner 245

Forerunner 645

Musique de Forerunner 645

Forerunner 735XT

Forerunner 745

Forerunner 910XT

Forerunner 920XT

Forerunner 935

Forerunner 945

Série Instinct

Série Marq

Série Tactix

Écrit par Chris Hall.