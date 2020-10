La montre de course Garmin Forerunner 45 bénéficie dune réduction de 60 £ sur les ventes Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les montres de course dentrée de gamme de Garmin, les Forerunner 45 et 45S, ont bénéficié de réductions importantes sur Amazon lors des ventes Prime Day vendues à 109 £.

Avec un prix de vente conseillé denviron 169 £, le prix de vente moyen du Forerunner 45 est denviron 139 £, mais les ventes de Prime Day voient ce chiffre descendre à 109,99 £ , ce qui est un excellent prix pour ces nombreuses fonctions.

Le Garmin Forerunner 45 dispose dune gamme complète de fonctionnalités de suivi de la condition physique, y compris le GPS et la fréquence cardiaque optique du scanner à larrière de la montre.

Il se connecte à votre téléphone à laide de Garmin Connect, ce qui vous permet daccéder facilement à toutes vos données, mais aussi de recevoir des notifications de smartphone depuis votre téléphone lorsque vous portez votre montre.

Il existe un support pour une gamme complète de sports différents, y compris le cyclisme, le cardio, le yoga et bien dautres, ainsi que des fonctionnalités complètes de coaching afin que vous puissiez adapter votre activité à votre condition physique.

La Forerunner 45 est disponible en deux tailles différentes, la Forerunner 45S étant un modèle plus petit pour ceux qui ont des poignets plus petits - et les deux sont à prix réduit .

Écrit par Chris Hall.