La montre de course dentrée de gamme de Garmin, les Forerunner 45 et 45S, a vu de grosses remises sur Amazon dans les soldes dété à environ 117 £.

Avec un prix public conseillé denviron 169 £, le prix de vente moyen du Forerunner 45 se situe autour de 139 £, mais les soldes dété voient leur prix grimper à 116,99 £ , ce qui est un excellent prix pour ces nombreuses fonctions.

Le Garmin Forerunner 45 dispose dune gamme complète de fonctions de suivi de la condition physique, y compris le GPS et la fréquence cardiaque optique du scanner à larrière de la montre.

Il se connecte à votre téléphone à laide de Garmin Connect, afin que vous puissiez facilement accéder à toutes vos données, mais aussi pour recevoir des notifications du smartphone depuis votre téléphone lorsque vous portez votre montre.

Il existe une prise en charge pour une gamme complète de différents sports, y compris le cyclisme, le cardio, le yoga et bien dautres, ainsi que des fonctionnalités de coaching complètes afin que vous puissiez adapter votre activité à lamélioration de votre condition physique.

Le Forerunner 45 est disponible en deux tailles différentes, le Forerunner 45S étant un modèle plus petit pour ceux qui ont des poignets plus petits - et les deux sont réduits.

La Forerunner 45 est peut-être lun des appareils dentrée de gamme de Garmin, mais si vous recherchez une montre de course dun bon rapport qualité-prix sans être trop exagérée, ce pourrait être juste lappareil dont vous avez besoin. Ce nest pas le seul appareil à être réduit - le Garmin Venu a également une grande réduction estivale .