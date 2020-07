Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a eu de grandes remises sur les trackers de fitness dans les soldes dété dAmazon - et certains des meilleurs viennent de Garmin.

Le Garmin Vivoactive 3 peut être le vôtre pour aussi peu que 139,99 £ dans les ventes daujourdhui.

Le Vivoactive 3 est le point de vue de Garmin sur la fusion des montres intelligentes et du tracker de fitness. Il fait tout le suivi que vous attendez de Garmin avec la fréquence cardiaque et le GPS, mais ajoute des fonctionnalités de style de vie, comme Garmin Pay.

Le Vivoactive 3 faisait partie dune nouvelle génération dappareils Garmin, vous offrant un design plus lifestyle et moins sportif, ce qui en fait une montre intelligente idéale pour un usage quotidien. Il se connecte à votre Android ou iPhone, offre beaucoup de personnalisation, ainsi que lexécution dune gamme dapplications et de services. Il a maintenant été mis à jour avec le Vivoactive 4, mais cest toujours un appareil attrayant.

Bien sûr, la forme physique est une grande partie du package et le Vivoactive est livré avec des profils préchargés pour les sports majeurs, ainsi que le suivi de vos activités quotidiennes comme les pas et le sommeil.

Garmin Pay permet le paiement sans contact au Royaume-Uni (tant que votre banque le prend en charge), et tout est accessible via lécran tactile.