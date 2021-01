Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Garmin Pay est similaire à Fitbit Pay , Apple Pay , Google Pay et Samsung Pay . Il sagit dun système de paiement mobile qui fonctionne avec des lecteurs de paiement sans contact afin que vous puissiez effectuer vos achats dans un magasin, directement depuis votre poignet, sans avoir besoin de votre portefeuille ou de votre téléphone.

Par exemple, avec Garmin Pay, vous pouvez courir, vous arrêter pour acheter une bouteille deau et la payer uniquement avec votre appareil Garmin.

Voici ce que vous devez savoir sur Garmin Pay, y compris les appareils qui le proposent et son fonctionnement.

Garmin Pay fonctionne comme les systèmes de paiement sans contact concurrents. Avec une montre Garmin compatible, vous pouvez payer des choses en tenant votre poignet près dun lecteur de carte sans contact - cest tout. Il nest pas nécessaire de chercher votre téléphone, votre portefeuille, vos cartes ou votre argent liquide.

La configuration de Garmin Pay est simple. Tout ce que vous avez à faire est daccéder à lapplication mobile Garmin Connect sur votre smartphone, puis appuyez sur la section Appareils Garmin (située sous longlet Plus, juste au-dessus du menu Paramètres), et choisissez votre appareil compatible - par exemple Vivoactive 3 ou Forerunner 645 À partir de là, sélectionnez Garmin Pay.

Si vous ne savez pas si Garmin Pay fonctionne avec votre appareil, votre carte ou votre banque, appuyez sur le lien daide bleu en bas de lécran suivant.

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur Créer votre portefeuille. Vous serez ensuite invité à créer un mot de passe à quatre chiffres pour sécuriser le portefeuille virtuel de votre montre. Ensuite, ajoutez votre carte MasterCard ou Visa, que Garmin Pay utilisera pour effectuer vos achats. Tout dabord, sélectionnez le type de carte, puis entrez manuellement les données de votre carte, ou scannez-les à laide de lappareil photo de votre téléphone, mais assurez-vous de saisir le code de vérification que vous avez reçu par SMS.

Une fois le processus de vérification et de tokenisation terminé, la carte sera ajoutée à votre portefeuille. Vous pouvez afficher la carte en appuyant sur Garmin Pay, puis sur Gérer votre portefeuille. Vous verrez des options pour suspendre ou supprimer temporairement une carte de votre portefeuille à tout moment.

Garmin Pay fonctionne avec «de nombreuses cartes de crédit et de débit des grandes banques», ainsi que «de nombreuses principales cartes de crédit et de débit, notamment Visa et MasterCard». Maintenant, voici le problème: bien que les cartes de MasterCard et Visa soient toutes compatibles, vous ne pourrez pas les utiliser à moins que votre banque ne soit prise en charge. Si ce nest pas le cas, vous ne pouvez pas connecter votre carte.

Apple Pay et Google Pay ont mis du temps à intégrer les banques avec leurs technologies de paiement mobile respectives, il faudra donc un certain temps pour que votre banque soit prise en charge.

Santander est la première grande banque du Royaume-Uni à prendre en charge les paiements sans contact Garmin Pay. Les clients personnels et professionnels disposant de cartes de crédit et de débit peuvent bénéficier de lassistance.

Garmin Pay fonctionne partout où les paiements sans contact sont acceptés, ce qui comprend plus dun million de magasins. Recherchez simplement lesymbole des paiements sans contact à proximité des lecteurs de carte lors du paiement.

Bien que les magasins puissent ne pas avoir de logo Garmin Pay accepté dans leur fenêtre aux côtés dApple Pay et de Google Pay, si vous voyez un symbole de paiement sans contact, vous devriez pouvoir utiliser votre appareil Garmin pour payer.

Les magasins suivants aux États-Unis et au Royaume-Uni font partie des très nombreux magasins qui acceptent les paiements sans contact et fonctionnent avec Apple Pay et Google Pay:

Starbucks, Bloomingdales, Disney, Duane Reade, Macys, McDonalds, Nike, Petco, Staples, Subway, Unleashed, Walgreens, Whole Foods, Boots, Bills, Dune, Waitrose, M&S, Wagamama, Nandos, Liberty et Lidl

Sur votre montre, maintenez le bouton daction enfoncé pour afficher le menu des commandes de navigation. Ensuite, appuyez sur licône du portefeuille virtuel et entrez votre mot de passe à quatre chiffres. Vous serez invité à saisir votre code toutes les 24 heures ou après chaque remise en marche de la montre après lavoir retirée. Une fois le portefeuille ouvert, votre dernière carte utilisée apparaîtra automatiquement, mais vous pouvez toujours passer à une autre carte.

Pour basculer, faites simplement glisser votre doigt vers le bas de votre écran vers le suivant. Une fois que vous avez choisi une carte, votre montre vous invite à tenir votre poignet près dun lecteur de carte sans contact. Le bord extérieur du cadran de votre montre sallumera en vert après quelques instants pour indiquer que lachat est terminé, puis il reviendra à votre cadran par défaut une fois terminé. Et cest tout.

Remarque: trois tentatives incorrectes de saisie de votre mot de passe verrouillent votre portefeuille virtuel sur la montre elle-même. Vous devrez accéder à lapplication Garmin Connect Mobile sur votre smartphone pour définir un nouveau mot de passe. (Vous devrez saisir à nouveau votre ancien mot de passe à ce stade. Si vous ne vous en souvenez pas, Garmin supprimera lintégralité de votre portefeuille virtuel pour vous protéger. Si cela se produit, répétez les étapes de configuration ci-dessus).

Garmin Pay est disponible sur les 53 de ses appareils actuels, ainsi que sur certains plus anciens. Vous pouvez afficher la liste complète sur le site Web de Garmin , mais vous trouverez ci-dessous un résumé de quelques-uns des appareils pris en charge.

Garmin Vivoactive - 4, 4s, 3, 3 Musique

Garmin Forerunner - 645, 645 Musique, 745, 945

Garmin Fenix 5 Plus - X et S

Garmin Fenix 6 - Pro Solar, Solar, Pro, Sapphire, S Pro Solar, S Pro, S Sapphire, S, X Pro, X Sapphire, X Pro Solar

Garmin Venu - Venu Sq, Venu Sq Musique,

Garmin D2 Delta

Série Garmin Legacy

Garmin Vivomove - Luxe, Style

Mis à part le mot de passe que vous avez créé lors de la configuration, vous naurez besoin daucune autre authentification, telle quune analyse dempreintes digitales, mais vous ne pourrez peut-être pas effectuer de paiements importants. Au Royaume-Uni, les transactions de paiement sans contact sont souvent limitées à 45 £, tandis que certaines banques américaines les limitent à 50 $.

Écrit par Maggie Tillman et Elyse Betters. Édité par Britta O'Boyle.