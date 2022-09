Les utilisateurs de Fitbit devront se connecter avec leur compte Google à partir de 2025

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À partir de 2023, les utilisateurs de Fitbit commenceront à migrer vers un compte Google, plutôt que de se connecter avec leur compte Fitbit actuel.

Au début, ce ne sera pas obligatoire. Les utilisateurs actuels pourront continuer à se connecter avec leur compte Fitbit, mais d'ici 2025, tous les utilisateurs devront migrer et se connecter avec un compte Google.

Une fois le service lancé, il sera possible de migrer les données de vos trackers de fitness vers un compte Google, afin de conserver tous vos enregistrements existants et les tendances de votre forme physique. Google affirme également que ces données resteront privées et qu'elles ne seront pas utilisées à des fins de ciblage publicitaire.

De plus, Google ne désactivera pas les comptes Fitbit sans avertissement. Dans ses pages d'assistance, il indique qu'il sera "transparent avec ses clients sur le calendrier de suppression des comptes Fitbit, par le biais d'avis dans l'application Fitbit, par e-mail et dans des articles d'aide".

Vous devriez recevoir de nombreux avis et rappels entre aujourd'hui et le moment où les comptes Fitbit seront résiliés en 2025.

Pour les nouveaux clients qui n'ont pas encore acheté un Fitbit, à partir de 2023, la création d'un nouveau compte Fitbit ne sera plus possible. Une fois que l'option des comptes Google sera disponible, elle deviendra le moyen de facto de créer un nouveau compte lors de l'enregistrement et de l'activation d'un nouvel appareil Fitbit.

Ces informations ont été communiquées par Fitbit dans une mise à jour de l'une de ses pages d'assistance concernant la migration, et d'autres informations seront fournies lorsque les comptes Google seront opérationnels pour Fitbit.

Écrit par Cam Bunton.